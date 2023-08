Dal 4 agosto l'Italia a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- La nazionale di Ferdinando De Giorgi tornerà al lavoro, nel tradizionale ritiro di Cavalese, per preparare l'esordio ai campionati Europei che prenderanno il via il 28 agosto. Il tecnico della nazionale ha convocato 16 giocatori che si ritroveranno venerdì 4 agosto in Val di Fiemme.