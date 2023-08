Universiadi: l'Italia cade nei quarti contro la Polonia

CHENGDU (CINA) - L'Italia femminile di Beltrami esce dalla corsa delle medaglie delle Universiadi 2023 in corso di svolgimento in Cina. Oggi le azzurre sono cadute pesantemente per mano della Polonia per 3-1 (25-22, 27-25, 16-25, 25-16) al termine di una partita nella quale le nostre atlete non hanno mai espresso compiutamente la loro miglior pallavolo.

Partita completamente differente quella contro la Polonia rispetto alle due precedenti sfide che hanno visto le azzurre dominare l’India e Hong Kong nella fase a gironi. Match ostico e intenso quella fra Italia e Polonia; le azzurre subito sotto di 2-0, hanno provato a ricucire lo strappo con le avversarie portandosi a casa la terza frazione di gioco, ma la Polonia, rimasta lucida nei momenti chiave del quarto set, è riuscita ad avere la meglio sulle azzurre, trovando la vittoria per 3-1 e il pass per le semifinali.

Avvio di gara in salita per l’Italia e la Polonia trova subito l’allungo (5-9); vantaggio che la formazione polacca amministra bene (16-22) fino alla chiusura del set in proprio favore sul 22-25. Avvio di seconda frazione di gara molto equilibrato con le due formazioni che passano dal 13-13, al 16-16, al 19-19; il guizzo decisivo lo mette a segno la Polonia che chiude il set sul 25-27. Reazione d’orgoglio dell’Italia nella terza frazione di gioco; le azzurre di coach Beltrami si portano a +5 sulle rivali (14-9); la Polonia cerca di recuperare lo svantaggio (18-15) ma l’Italia con ottima continuità chiude il terzo set sul 25-16. Un apparente equilibrio contraddistingue l’inizio del quarto parziale con le due formazioni ferme sul 8-8; la Polonia però alza la voce e trova subito un importante allungo sul 8-14. Sul finale la situazione fra le due squadre non cambia; la Polonia sempre in vantaggio riesce a chiudere il set sul 16-25, trovando così il 3-1 complessivo e la conseguente qualificazione in semifinale.

Le azzurre torneranno in campo domani, alle ore 14 (orario italiano) contro la perdente tra Cina e Repubblica Ceca per i match valevoli i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

TORNEO FEMMINILE-



I GIRONI-

Pool A: Taipei, Polonia, Brasile

Pool B: Argentina, Cina, Germania



Pool C: Italia, India, Hong-Kong

Pool D: Giappone, Colombia, Repubblica Ceca

I RISULTATI DELLE AZZURRE NELLA FASE A GIRONI-



Italia-India 3-0 (25-12, 25-7, 25-10)



Italia-Hong Kong 3-0 (25-12, 25-14, 25-15)

QUARTI DI FINALE*-

3 agosto, ore 11.30: Italia-Polonia 1-3 (22-25, 25-27, 25-16, 16-25)

3 agosto, ore 11.30: Brasile-Hong Kong 3-0 (25-14, 25-10, 25-16)

3 agosto, ore 14: Giappone-Germania

3 agosto, ore 14: Cina-Repubblica Ceca

*orari di gioco italiani