Mondiali U.19 M: bis azzurro, battuto il Messico

SAN JUAN (ARGENTINA)- Vola in vetta alla Pool D dei Mondiali Under 19 Maschili in corso di svolgimento in Argentina la nazionale di Michele Zanin che nel secondo impegno a San Juan ha superato in tre set con un perentorio 3-0 (25-20, 25-15, 25-21) il Messico.

Partiti un po’ contratti Magliano e compagni hanno via via trovato il giusto ritmo per imporre il proprio gioco e conquistare la vittoria.

Best scorer del match l’azzurrino Tommaso Barotto che ha messo a segno 12 punti (4 ace, 62% in attacco). In doppia cifra anche Alessandro Bristot, autore di 11 punti e 1 muro.

Domani l’Italia osserverà il turno di riposo previsto dal calendario dei Campionati del Mondo under 19 maschile. Gli azzurrini, impegnati nella Pool D, torneranno in campo la notte di domenica 6 agosto, sempre alle ore 01.00, per sfidare il Belgio nella penultima giornata della fase a gironi.

Per questa seconda partita ai Campionati del Mondo di categoria il tecnico Michele Zanin fa scendere in campo il sestetto con la diagonale Pozzebon-Barotto, gli schiacciatori Magliano e Bristot, i centrali Miraglia e Mati e il libero Morazzini.

E’ il Messico a tentare l’allungo in avvio di partita (1-3, 3-6, 5-7). Gli azzurrini trovano efficacia a muro pareggiano i conti (7-7) e tengono il passo degli avversari (11-11). Mati a segno e un errore avversario portano l’Italia sul +2 (14-12), vantaggio che Magliano e compagni mantengono (16-14) e incrementano (18-15). Lo stop al gioco chiamato dalla panchina del Messico rimette in marcia i ragazzi di coach Vina che recuperano (19-19) ed è quindi time out per gli azzurrini. Al rientro in campo Magliano e compagni si ricompattano (21-19), trovano continuità a muro e in attacco, e conquistano il primo set (25-20).

Sono gli azzurrini a rompere l’equilibrio che caratterizza l’avvio della seconda frazione (5-5): un efficace turno in battuta di Barotto permette ai ragazzi di coach Zanin di portarsi sul +4 (9-5). Magliano e compagni sono bravi a mantenere un buon ritmo (13-8) e a non permettere agli avversari di rientrare (14-10, 17-12). Il Messico si disunisce, gli azzurrini continuano a imporre il proprio ritmo (22-14) e si portano agevolmente sul 2-0 (25-15).

Si gioca sul filo dell’equilibrio in avvio di terzo parziale (4-4, 6-6, 8-8). Due attacchi vincenti piazzati da Magliano e un errore avversario spingono l’Italia sul +3 (11-8). Trovato il vantaggio gli azzurrini proseguono con decisione (14-10, 17-12). Un buon gioco corale permette ai ragazzi di coach Zanin di procedere con continuità (21-15) e di non lasciare la possibilità di rientrare al Messico. Gli azzurrini chiudono il terzo set 25-21 e conquistano la seconda vittoria in questa rassegna iridata.

ITALIA-MESSICO 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

ITALIA: Pozzebon, Magliano 8, Miraglia 7, Barotto 12, Bristot 11, Mati 8; Morazzini (L), Selleri, Carpita 2, Fedrici, Bonisoli. Ne: Taiwo. All. Zanin.

MESSICO: Hernandez 4, Ademe 3, Ramirez 3, Cravioto 4, Vargas 9, Serrano 6; Grijalva (L), Miranda 2, Flores, Soto, Cadena 1. Ne: Sagnelli. All. Vina.

ARBITRI: Heckford Nicholas (ENG), Carbajal Mozzo Denis Fabián (URU).

DURATA SET: 24’, 20’, 22’

ITALIA: 5 a, 14 bs, 8 mv, 24 et.

MESSICO: 0 a, 15 bs, 5 mv, 27 et.

I risultati e il calendario

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Portorico 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 16.00 – Pool B – India-Francia 0-3 (8-25, 8-25, 18-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Corea 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Slovenia 3-2 (25-16, 23-25, 24-26, 27-25, 15-9)

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Messico 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Serbia 3-1 (25-16, 18-25, 30-28, 28-26)

Ore 01.00 (del 3 agosto) – Pool D – Italia-Cile 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Ore 02.00 (del 3 agosto) – Pool A – Argentina-Costa Rica 3-0 (25-14, 25-16, 25-13)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Corea 1-3 (18-25, 25-27, 25-19, 21-25)

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Slovenia 1-3 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Portorico 3-0 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Francia 1-3 (21-25, 25-20, 18-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Cile 3-0 (25-21, 25-18, 25-22)

Ore 23.00 – Pool A -Stati Uniti-Costa Rica 3-0 (25-20, 25-16, 25-15)

Ore 01.00 (del 4 agosto) – Pool D – Italia-Messico 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Ore 02.00 – (del 4 agosto) – Pool C – Argentina-Serbia

Venerdì 4 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Portorico-Corea

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Nigeria-Colombia

Ore 19.00 – Pool B – India-Giappone

Ore 22.00 – Pool D – Messico-Cile

Ore 23.00 – Pool A – Serbia-Costa Rica

Ore 01.00 (del 5 agosto) – Pool D – Brasile-Belgio

Ore 02.00 (del 5 agosto) – Pool A – Egitto-Stati Uniti

Sabato 5 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Corea

Ore 16.00 – Pool B – India-Slovenia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Colombia

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Giappone

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Cile

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Costa Rica

Ore 01.00 (del 6 agosto) – Pool D – Italia-Belgio

Ore 02.00 (del 6 agosto) – Pool A – Argentina-Stati Uniti

Domenica 6 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Portorico

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Nigeria

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-India

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Messico

Ore 23.00 – Pool A – Stati Uniti-Serbia

Ore 01.00 (del 7 agosto) – Pool D – Italia-Brasile

Ore 02.00 (del 7 agosto) – Pool A – Argentina-Egitto

Martedì 8 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-20° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Playoff 17°-20°

Venerdì 11 agosto 2023

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

Finali piazzamenti 9°-16° posto

* orari italiani di gioco