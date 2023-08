Mondiali U 19 F: le azzurre domani in campo contro la Thailandia

SZEGED (UNGHERIA)- L'Italia Under 19 Femminile di Michele Fanni domani alle 15.05 italiane scenderà in campo a Szeged in Ungheria per la quarta partita del Mondiale di categoria. Dopo le tre vittorie in altrettante partite le azzurrine si troveranno di fronte la Thailandia per proseguire la striscia vincente per contnuare a tenere testa al Brasile che guida la Pool C a punteggio pieno senza aver perso neanche un set contro i due concessi dalla nostra nazionale alle avversarie, in attesa dello scontro diretto che determinerà la leadership del raggruppamento e un accoppiamento decisamente più agevole negli ottavi che le due squadre hanno comunque già in tasca.