Mondiali U 19 F: l'Italia fa poker contro la Thailandia

SZEGED (UNGHERIA) - L'Italia fa poker. La nazionale di Michele Fanni , nel quarto incontro dei Mondiali Femminili Under 19, oggi a Szeged in Ungheria, ha superato in scioltezza per 3-0 (25-17, 25-17, 25-19) la Thailandia rafforzando il poprio primato nella Pool C.

Una gara a senso unico per le azzurre che sono riuscite a imporre da subito il proprio gioco senza lasciare alle avversarie la possibilità di riaprire la partita.

Miglior realizzatrice di giornata l’opposto dell’Italia Merit Adigwe, che ha messo a segno 16 punti (4 ace, 2 muri). In doppia cifra al termine del match anche le azzurrine Erika Esposito (10 punti, 53% in attacco) e Princess Omonigho Atamah (10 punti, 2 ace, 2 muri, 55% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani alle ore 15.05 per affrontare il Brasile nell’ultima giornata della fase a giorni. La partita sarà decisiva per stabilire le prime posizioni della classifica della Pool C e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale.

IL TABELLINO-

ITALIA-THAILANDIA 3-0 (25-17, 25-17, 25-19)

ITALIA: L. Esposito 9, Manfredini 9, Batte 2, E. Esposito 10, Atamah 10, Adigwe 16; Bardaro (L), Moroni. Ne: Monaco Amoruso, Coba, Piomboni. All. Fanni

THAILANDIA: S. Kanokporn 2, S. Warisara 9, N. Phutthimon 3, P. Papatchaya 1, S. Kanchana 12, K. Phattharawadee 3; K. Kalyarat (L), L. Natthamon (L), S. Tanyapron 2, N. Rattanaphon, C. Ratchada. Ne: P. Sachiphanan. All. Ngammeerith.

ARBITRI: Kouki Heni (TUN), Niewiarowska Magdalena (POL).

DURATA SET: 22’, 23’, 22’ Tot: 67'

