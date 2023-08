Mondiali U 19 F: le azzurre superano l'Egitto e conquistano i quarti

SZEDGED (UNGHERIA) - Brilante prestazione della nazionale femminile Under 19 di Michele Fanni negli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di categoria. Le azzurre hanno superato senza problemi l'Egitto per 3-0 (25-15, 25-21, 25-9) l’Egitto.

Una vittoria mai in discussione per l’Italia che ha dominato il primo set anche grazie a un ottimo rendimento in battuta: 9 gli ace messi a segno solo nella prima frazione (18 il totale al termine del march).

Nel secondo parziale l’Egitto ha provato a tenere il passo sfruttando qualche momento di calo delle azzurrine, ma senza riuscire a contrastare il buon gioco di Esposito e compagne. Tutto facile per le azzurrine nel terzo set che da subito sono riuscite a imporre il proprio gioco e non hanno mai permesso alle avversarie di entrare in partita.

Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice Lisa Esposito che ha messo a segno 15 punti (1 ace, 2 muri, 60% in attacco). Tra le azzurrine in doppia cifra anche l’opposto Merit Adigwe (14 punti, 8 ace, 1 muro) e la centrale Linda Manfredini

Domani l’Italia osserverà il turno di riposo previsto dal calendario dei Campionati del Mondo di categoria. Nelle prossime ore le azzurrine raggiungeranno la città di Osijek in Croazia dove saranno ospitati i quarti di finale, le semifinali e le finali per l’assegnazione delle medaglie. L’Italia tornerà in campo mercoledì 9 agosto.

Per questo impegno con gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo under 19 femminile il tecnico Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Batte-Adigwe, le schiacciatrici Erika e Lisa Esposito, le centrali Atamah e Manfredini e al libero Bardaro.

E’ l’Egitto a trovare il primo vantaggio di giornata (0-3, 1-4). Le azzurrine si mettono in marcia, aumentano il ritmo e, sfruttando un ottimo turno in battuta di Adigwe, mettono a segno il break che vale il sorpasso (7-4). Le avversarie provano a contenere l’accelerazione dell’Italia e ristabiliscono la parità (7-7), ma è decisa la ripartenza della formazione di coach Fanni che con un efficace gioco corale si porta sul +6 (14-8). Le azzurrine amministrano il vantaggio (15-13, 17-13, 19-14), aumentano nuovamente il ritmo e chiudono senza difficoltà il primo set (25-15).

In avvio di seconda frazione sono ancora Esposito e compagne a dettare il ritmo in campo (5-3, 7-4, 11-8). La reazione dell’Egitto (12-10) non è sufficiente per recuperare lo svantaggio e l’Italia si spinge sul +6 (20-14). Nel finale cala la precisione delle azzurrine (22-16, 22-19), le avversarie tornano a -2 (23-21), ma la rimonta non si compie e l’Italia si porta sul 2-0 (25-21).

Azzurrine protagoniste indiscusse nel terzo parziale: tre ace consecutivi di Erica Esposito valgono il 3-0, un ottimo rendimento in attacco e a muro dà continuità alla manovra dell’Italia che si spinge sul +8 (9-1). L’Egitto non riesce a rientrare in partita e le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (13-2, 16-3, 17-5). L’inerzia del set non cambia l’Italia procede con passo spedito e chiude set e partita (25-9) conquistando la sesta vittoria consecutiva in questa rassegna iridata.

IL TABELLINO-

ITALIA-EGITTO 3-0 (25-15, 25-21, 25-9)

ITALIA: E. Esposito 7, Atamah 6, Adigwe 14, L. Esposito 15, Manfredini 12, Batte 2; Bardaro (L), Amoruso 4. Ne: Monaco, Moroni, Coba, Piomboni. All. Fanni.

EGITTO: F. Zarkka, M. Shahien 3, Lojy 3, S. Elbehiry 5, M. Elbehiry 9, Nijar 4; Barbie (L), Nada 1, Shousha, Henawy jr, M. Sameh 1. Ne: R. Elafify. All. Mahran.

ARBITRI: Benedikt Geukes (GER), Bruno Muha (CRO).

DURATA SET: 20’, 26’, 19’ Tot: 55'

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

I Campionati del Mondo under 19 femminile sono ospitati nelle città di Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria

Lunedì 7 agosto 2023 – Ottavi di finale

Ore 12.00 (CRO) – Stati Uniti-Repubblica Dominicana 3-0 (25-15, 25-15, 26-24)

Ore 15.00 (HUN) – Cina-Thailandia 2-3 (33-31, 25-16, 16-25, 17-25, 12-15)

Ore 15.00 (CRO) – Turchia-Corea 3-2 (25-16, 23-25, 20-25, 25-21)

Ore 15.05 (HUN) – Italia-Egitto 3-0 (25-15, 25-21, 25-9)

Ore 18.00 (HUN) – Bulgaria-Ungheria

Ore 18.00 (CRO) – Croazia-Polonia

Ore 18.05 (HUN) – Argentina-Brasile

Ore 21.00 (CRO) – Giappone-Portorico

Mercoledì 9 agosto 2023

Croazia - Quarti di finale

Playoff 9°-16° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Croazia - Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie

Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°

Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto