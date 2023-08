L'Italia in forma europea, la Serbia si inchina in allenamento

Le azzurre, che apriranno la competizione continentale il 15 agosto nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona contro la Romania, hanno disputato 5 set aggiudicandoseli tutti con i parziali di 25-19; 25-19; 27-25; 25-23; 29-27 contro le due volte campionesse del mondo della Serbia in un allenamento utile a entrembe le squadre per testare la propria condizione. Il CT Davide Mazzanti ha dato spazio a tutto il roster a disposizione ricevendo segnali positivi sia dal punto di vista fisico che tecnico. In partenza l’Italia si è schierata con Orro-Nwakalor in diagonale, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro, e Fersino libero. Dall’altra parte la Serbia di Guidetti ha aperto il test con Ognjenovic in regia, Boskovic opposto, Lozo e Busa schiaccitrici, Stevanovic e Aleksic al centro, e Pusic libero. Ad assistere all’allenamento congiunto, disputato a porte chiuse, il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, giunto a Firenze per far visita alla squadra. Domani nuovo allenamento congiunto a porte chiuse al PalaWanny con la Serbia in vista della fine dell’ultimo raduno pre Europeo delle azzurre.