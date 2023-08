Italia e Serbia affinano le armi per l'Europeo: oggi due set a testa

FIRENZE- Secondo test match di allenamento fra Italia e Serbia questa sera a Palazzo Wanny di Firenze. Le azzurre di Mazzanti, già in condizione in vista degli Europei, dopo aver vinto tutti e cinque set di ieri, oggi ha impattato 2-2 (25-18; 25-19; 20-25; 25-27) contro la formazione allenata da Giovanni Guidetti. Mazzanti nell'occasione ha scelto inizialmente Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro e Fersino libero. Dall’altra parte Guidetti ha optato per Ognjenovic palleggiatrice e Boskovic in diagonale, Uzelac e Busa in banda, Stevanovic e Popovic centrali, e libero Jegdic.