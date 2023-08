Mencarelli ha scelto le 12 Under 21 per il Mondiale

Concluso l’ultimo collegiale di allenamento al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, scelte le atlete che voleranno in Messico per prendere parte alla rassegna iridata di categoria in programma al 17 al 28 agosto

10 . 08 . 2023 00:03 1 min Under 21ItaliaMencarelli

ROMA- Il tecnico dell'Under 21 femminile Marco Mencarelli, al termine dell'ultimo stage svoltosi nel Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ha diramato le convocazioni delle atlete che nelle prossime ore partiranno alla volta del Messico per prendere parte ai Campionati del Mondo di categoria in programma al 17 al 28 agosto nelle città di León e Aguascalientes. LE ATLETE CONVOCATE DA MARCO MENCARELLI- Anna Eniola Adelusi (Azzurra Volley Firenze); Virginia Adriano e Stella Nervini (Fenera Chieri); Valentina Bartolucci e Giulia Marconato (U. Volley Montecchio); Sara Bellia (Volleyrò CDP Roma); Eze Blessing Chidera e Veronica Costantini (Volley Talmassons); Katja Eckl (Libertas Martignacco); Beatrice Gardini (Megabox Ond. Vallefoglia - dall’11.08.23); Dominika Giuliani (Imoco Volley); Manuela Ribechi (Pallavolo Scandicci). LO STAFF- Marco Mencarelli, Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella (allenatori), Mauro Fedele (medico), Sandro Gennari (fisioterapista), Lorenzo Librio e Lorenzo Abbiati (scoutmen) ed Elena Colombo (team manager). © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere L'Under 19 è Campione d'Europa Mencarelli guiderà le giovanili Tutte le news di Nazionali

