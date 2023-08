Antropova: l'iter è concluso, da oggi è italiana

SCANDICCI (FIRENZE)- Ekaterina Antropova farà ufficialmente parte del roster della nazionale femminile che prenderà parte ai prossimi Europei. La ventenne giocatrice nata in Islanda oggi ha completato l'iter per diventare italiana giurando fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica italiana, presso il Comune di Scandicci. Antropova potrà dunque esordire ufficialmente con la maglia azzurra via martedì 15 agosto nella gara d'esordio della nostra nazionale nella rassegna continentale contro la Romania (ore 20.00).

LE PAROLE DI EKATERINA ANTROPOVA-

« È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo, voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia ».