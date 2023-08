Mondiali U 19 F:le azzurre si fermano in semifinale contro gli Usa

OSIJEK (CROAZIA)- Sconfitta in semifinale per la Nazionale under 19 femminile ai Campionati del Mondo di categoria, che si concluderanno domani nelle città di Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria.

Questa sera le azzurrine guidate dal tecnico Michele Fanni sono state superate 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-15) dagli Stati Uniti.

Una partita difficile per Esposito e compagne che hanno faticato a contenere il buon gioco delle statunitensi.

Per questa semifinale dei Campionati del Mondo under 19 femminile il tecnico Michele Fanni schiera il sestetto con la diagonale Batte-Adigwe, le schiacciatrici Erika e Lisa Esposito, le centrali Manfredini e Atamah e il libero Bardaro.

Sono le statunitensi a imporre da subito il proprio ritmo alla gara (4-6, 5-7). La risposta delle azzurrine non tarda ad arrivare e si torna in parità (7-7, 8-8). Sono ancora gli Stati Uniti a imprimere una nuova accelerazione al gioco (8-12), il time out chiamato dalla panchina dell’Italia rimette in marcia le azzurrine (10-12), ma la rimonta non si compie e le ragazze di coach Morrison allunga nuovamente (11-17, 16-22) e conquistano il primo set (18-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare la ripresa del gioco (5-5, 8-8). Adigwe ed Erika Esposito a segno e l’Italia si porta sul +3 (11-8). Le azzurrine trovano buona continuità (13-9), ma le statunitensi recuperano (13-13), rispondono al nuovo allungo (16-13, 16-16) e passano in vantaggio (18-20). Nel finale le azzurrine non riescono a rientrare (19-23) e gli Stati Uniti conquistano anche il secondo set (22-25).

In avvio di terza frazione è l’Italia a portarsi in vantaggio (5-3, 6-4): gli Stati Uniti si ricompattano e mettono a segno il break che vale il sorpasso (6-5, 6-9). Manfredini ed Erijka Esposito riportano le azzurrine a contatto (11-11) e il match prosegue punto a punto (15-15). Decisivo il nuovo allungo delle ragazze di coach Fanni (19-16) che con determinazione conquistano il set (25-20) e riaprono la partita.

Partenza lanciata delle statunitensi nell’avvio della quarta frazione (0-7). Le azzurrine provano a limare il distacco (6-10), ma il buon gioco delle ragazze di coach Morrison non permette loro di ricucire (8-16). L’inerzia del set non cambia: gli Stati Uniti amministrano il vantaggio (13-20) e vincono set e partita (15-25) conquistando così l’accesso alla finale per l’oro.

L’Italia tornerà in campo domani alle 18.00 per affrontare il Giappone nella finale per il bronzo.

Nel match che assegnerà il titolo iridato, in programma domani sera alle 21.00, gli Stati Uniti sfideranno la Turchia che oggi in semifinale ha battuto 3-0 (25-16, 25-12, 25-19) il Giappone.

IL TABELLINO-

ITALIA-STATI UNITI 1-3 (18-25, 22-25, 25-20, 15-25)

ITALIA: Manfredini 6, Batte 3, E. Esposito 9, Atamah 1, Adigwe 25, L. Esposito 7; Bardaro (L), Monaco 4, Amoruso, Moroni, Piomboni. Ne: Coba. All. Fanni.

STATI UNITI: Sigler 9, Ames 14, Flynn 4, Van Der Wal 20, Anyanwu 13, Mullen 7; Mauch (L), Fuerbringer, Falduto, Sellman. Ne: Auguste, Kelly. All. Morrison.

ARBITRI: Agnes Batkai-Katona (HUN), Ksenija Jurkovic (CRO).

DURATA SET: 33’, 28’, 27’, 24’ Tot: 113'

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Giovedì 10 agosto 2023 – Semifinali 1°-4° posto

Osijek (Croazia)

Turchia-Giappone 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Italia-Stati Uniti 1-3 (18-25, 22-25, 25-20, 15-25)

Venerdì 11 agosto 2023 - Finali

Osijek (Croazia)

Ore 18.00 – Finale 3° posto – Italia-Giappone

Ore 21.00 – Finale 1°-2° posto – Stati Uniti-Turchia