Europei Femminili: il Sindaco Tommasi in 'campo' con le azzurre

VERONA- Damiano Tommasi, primo cittadino di Verona, ha voluto far visita alla nazionale di Mazzanti alla vigilia dell'esordio nel Campionato Europeo Femminile 2023 che opporrà, nello straordinario scenario dell'Arena, le azzurre alla Romania alle ore 20.00 con in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer. Tommasi ha voluto ringraziare tutte le ragazze per i valori trasmessi e i risultati conseguiti negli ultimi anni. A 24 ore dal match inaugurale del Campionato Europeo Femminile 2023 Italia-Romania (ore 20:00 in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer), il sindaco Tommasi ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Sylla e compagne sottolineando la straordinarietà dell’evento in programma nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona.