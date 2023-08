Europei Femminili: le azzurre si allenano all'Arena di Monza

MONZA- Giornata di trasferimento per le azzurre di Mazzanti che, dopo aver battuto la Romania nella gara di esordio all'Arena di Verona, oggi ha raggiunto Monza dove, venerdì 18 e sabato 19 agosto, affronteranno Svizzera e Bulgaria nelle sfide valide per la seconda e terza giornata della Pool B del Campionato Europeo femminile 2023. Reduci dalla vittoria all’esordio con la Romania 3-0 e con negli occhi e nel cuore i 9000 spettatori festanti dell’Arena di Verona, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state divise in due gruppi di lavoro: una parte in sala pesi (le atlete maggiormente impiegate con la Romania) e una parte in campo per una sessione di tecnica utile per saggiare l’Arena di Monza che da oggi ospiterà le euro-rivali dell’Italia. A completare il quadro della prima giornata della Pool B saranno infatti le sfide Svizzera-Bosnia ed Erzegovina (ore 18:00) e Bulgaria-Croazia (ore 21:00).