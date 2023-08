Mondiali U 21 F: Italia supera la Tunisia in tre set

AGUASCALIENTES (MESSICO)- Parte con il vento in poppa la nazionale Under 21 di Marco Mencarelli nel Mondiale di Categoria. Nella gara d'esordio della Pool B le azzurre hanno superato a Aguascalientes in Messico 3-0 (25-15, 25-8, 25-16) sulla Tunisia.

Le azzurre hanno dominato la formazione africana ed il risultato non è mai stato in discussione.

Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Stella Nervini che ha messo a segno 16 punti (1 muro, 75% in attacco); oltre a lei, tra le azzurrine, ha chiuso il match in doppia cifra anche l’opposto Anna Adelusi (11 punti, 2 muri, 75% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani alle 19.00 (orario di gioco italiano), sempre ad Aguascalientes, per affrontare la Repubblica Dominicana nella seconda giornata della prima fase della rassegna iridata.

Per questa gara d’esordio ai Campionati del Mondo under 21 femminile il tecnico Marco Mencarelli schiera il sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

Sono le azzurrine a trovare subito un buon ritmo di gioco (3-1, 6-4, 8-5). La Tunisia prova a tenere il passo (8-8), ma è decisa la ripartenza dell’Italia che si porta sul +3 (11-8) e tiene le avversarie a distanza (12-9). Un efficace turno al servizio di Giuliani, supportato da un buon rendimento a muro e in attacco, portano le ragazze di coach Mencarelli sul +8 (17-9). Il time out chiesto dalla Tunisia non cambia l’inerzia del set: le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (21-11) e conquistano agevolmente il primo set (25-15).

Italia protagonista indiscussa in campo nella seconda frazione con la Tunisia che non riesce a contenere il buon gioco delle azzurrine (12-1). Ribechi e compagne sono brave a mantenere alti concentrazione e ritmo (14-3, 19-5, 22-6) e a portarsi senza difficoltà sul 2-0 (25-8).

Più equilibrato l’avvio del terzo set (3-3, 5-5, 8-8) con le tunisine che ricuciono prontamente il tentativo di allungo delle azzurrine (10-8, 10-10) e sorpassano (10-11). La reazione dell’Italia non tarda ad arrivare (14-12). Coach Mencarelli opta quindi per il cambio di diagonale: fuori Bartolucci-Adelusi dentro Eze-Adriano. Le azzurrine allunga nuovamente (16-13, 18-15). Il time out chiamato dalla panchina della Tunisia non interrompe il buon gioco dell’Italia che continua a rimanere avanti (20-16) e con un ottimo rendimento a muro chiude set e partita (25-16).

IL TABELLINO-

ITALIA-TUNISIA 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

ITALIA: Giuliani 4, Marconato 7, Adelusi 11, Nervini 16, Eckl 4, Bartolucci; Ribechi (L), Adriano 3, Eze, Gardini 4, Costantini 1. Ne: Bellia. All. Mencarelli.

TUNISIA: Fatnassi 1, Tesnime 3, Jenhani, Essid 6, Engazou 5, Baazaoui 4; Mbarek (L), Sassi (L), Chekili, Ben Hamida 1, Salhi 3. Ne: Ben Youssef. All. Messelmani.

ARBITRI: Jorge Ernesto Erazo Maldonado (COL), Rocio Aida Huarcaya Lopez (PER)

DURATA SET: 22’, 17’, 19’ Tot: 58’

ITALIA: 2 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

TUNISIA: 1 a, 8 bs, 0 mv, 25 et.

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE-

Giovedì 17 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Cina 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Tunisia 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Argentina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Repubblica Dominicana

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Thailandia

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Cuba

Ore 04.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Turchia

Ore 04.30 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Giappone

Venerdì 18 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Argentina

Ore 19.00 - Pool B (Aguascalientes) – Italia-Repubblica Dominicana

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Tunisia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Turchia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Giappone

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Cuba

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Thailandia

Sabato 19 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Polonia

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Argentina-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Repubblica Dominicana-Tunisia

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Olanda

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Thailandia-Giappone

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Turchia-Cuba

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Egitto

* orari italiani di gioco