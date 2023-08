Mondiali U 21 F: l'Italia batte anche la Repubblica Domenicana

AGUASCALIENTES (MESSICO) - L'Italia di Mencarelli , impegnata nei Campionati del Mondo Under 21, firma il secondo successo in due partite superando questa sera, ad Aguascalientes in Messico, per 3-0 (25-16, 25-11, 25-13) la Repubblica Dominicana al termine di un match che le azzurrine hanno dominato dall'inizio alla fine.

E' bastata un’ora di gioco a Ribechi e socie per avere la meglio sulle avversarie del secondo turno della rassegna iridata.

Una partita a senso unico per l’Italia che da subito ha imposto ritmo e gioco, senza flessioni nel rendimento e senza permettere alle avversarie di entrare in partita.

Tra le azzurrine hanno chiuso in doppia cifra la schiacciatrice Stella Nervini (miglior realizzatrice di serata con 13 punti, 1 ace, 63% in attacco) e l’opposto Anna Adelusi (11 punti, 2 muri, 50% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani sera, quando in Italia saranno le 19.00, per affrontare il Brasile nella terza e ultima giornata della prima fase della rassegna iridata.

Per questo secondo impegno al Mondiale di categoria il tecnico Marco Mencarelli sceglie il sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

E’ l’Italia a imporre da subito il proprio ritmo al match (5-1). Le azzurrine proseguono con passo spedito (8-3) ed è time out per la panchina della Repubblica Dominicana. Lo stop al gioco non influisce sull’ottimo rendimento di Ribechi e compagne che allungano (12-6), mantengono alto il ritmo (18-10) e conquistano senza difficoltà il primo set (25-16).

L’avvio della seconda frazione non differisce da quella precedente: al rientro in campo sono ancora le azzurrine a portarsi in vantaggio (6-1) e a mantenere le avversarie a distanza (12-5). Le dominicane non riescono a contenere il buon gioco dell’Italia che si spinge sul +10 (16-6), mantiene il distacco (19-9) e allunga nel finale portandosi agevolmente sul 2-0 (25-11).

Le azzurrine sono brave a non perdere la concentrazione e approcciano con decisione anche il terzo parziale (5-2). Le dominicane non riescono a trovare il giusto assetto per provare a contrastare l’Italia che continua a macinare buon gioco e punti (11-3) e spinge sull’acceleratore (15-4, 18-8). L’inerzia non cambia e Ribechi e compagne chiudono set e partita (25-13) conquistando la seconda vittoria in questa rassegna iridata.

IL TABELLINO-

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-16, 25-11, 25-13)

ITALIA: Giuliani 3, Marconato 4, Adelusi 11, Nervini 13, Eckl 8, Bartolucci 4; Ribechi (L), Adriano, Eze, Gardini 3, Bellia 1. Ne: Costantini.

REPUBBLICA DOMINICANA: Liberato 2, Alonzo 8, Filpo 2, Tapia 7, Cuevas, Martinez 1; Fernandez (L), Paniagua, Ramirez 2, Arias 1, Maleno. All. Cruz.

ARBITRI: José Blanco Gonto (VEN), Luiz Henrique Coutinho de Oliveira (BRA).

DURATA SET: 21’, 18’, 21’ Tot: 60'

ITALIA: 6 a, 9 bs, 3 mv, 17 et

REPUBBLICA DOMINICANA: 0 a, 9 bs, 3 mv, 28 et

RISULTATI E PROGRAMMA DELLA PRIMA FASE-

Giovedì 17 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Cina 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Tunisia 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Argentina 3-0 (25-17, 27-25, 25-23)

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Repubblica Dominicana 3-0 (25-14, 25-12, 25-13)

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Thailandia 3-1 (21-25, 25-13, 25-23, 25-19)

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Cuba 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)

Ore 04.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Turchia 2-3 (26-24, 18-25, 16-25, 25-22, 13-15)

Ore 04.30 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Giappone 0-3 (19-25, 12-25, 22-25)

Venerdì 18 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Argentina

Ore 19.00 - Pool B (Aguascalientes) – Italia-Repubblica Dominicana 3-0 (24-26, 25-21, 23-25)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Tunisia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Turchia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Giappone

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Cuba

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Thailandia

Sabato 19 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Polonia

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Argentina-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Repubblica Dominicana-Tunisia

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Olanda

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Thailandia-Giappone

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Turchia-Cuba

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Egitto

* orari italiani di gioco