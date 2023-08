Europei Femminili: l'Italia vince e convince contro la Svizzera

MONZA - L’Italia prosegue la sua marcia europea. Nella prima partita a Monza supera nettamente la Svizzera regalando ai 3900 dell’Arena (sold out che sarà ripetuto domani) una prestazione di altissimo livello, dimostrando di avere raggiunto uno stato di forma ottimale in vista dei prossimi, più probanti match. Le azzurre si impongono 3-0 (25-14, 25-19, 25-13). Domani le azzurre di nuovo in campo, sempre a Monza, alle 21.00 contro la Bulgaria, sarà un test certamente più probante dei primi due, ma l’Italia c’è.

Davide Mazzanti sceglie lo stesso sestetto iniziale della partita d’esordio con la Romania con Orro in regia, Antropova in diagonale, Lubian e Danesi centrali, Sylla e Pietrini di banda, Fersino libero. Ancora inizialmente in panchina Paola Egonu nella sua Monza, acclamatissima dal pubblico brianzolo che già pregusta di vederla protagonista in campionato e Champions.

L’inizio del match è equilibrato. La Svizzera resta in quota soprattutto grazie ad una Storck, nuovo terminale offensivo di Pinerolo, ispirata (5-5). Poi l’Italia accelera, sfruttando anche alcuni errori delle elvetiche. Marina Lubian e Ekaterina Antropovva firmano il 9-5, poi il 10-5. Mazzanti cambia la diagonale azzurra inserendo Bosio ed Egonu per Orro e Antropova. Paola, motivatissima, entra e firma l’ 11-6 con una bomba. L’Italia vola via con un murone di Pietrini (12-6). La Svizzera non molla ed un ace di Storck riavvicina le rossocrociate nel punteggio (14-11). Un ace di Egonu riporta l’Italia +5 (16-11). Prosegue la serie in battuta dell’opposta di Cittadella e il divario si allarga (20-11) grazie al secondo servizio vincente di Egonu. Pietrini firma il 21-11. La squadra di Mazzanti diventa incontenibile. Nettissimo il parziale di set (25-14) chiuso con una bomba dal centro di Marina Lubian.

Due ace di Lubian aprono il secondo parziale (3-1). La Svizzera sembra sgretolarsi sotto i colpi delle nostre. Pietrini ha la mano calda e continua a martellare, la ricezione funziona, Orro è impeccabile, capace di fare sempre le scelte giuste con tutte le sue attaccanti. Tutto fila come programmato da Mazzanti. Le manone di Antropova a muro regalano il 7-4. Le elvetiche però sanno trovare le risorse per rimanere in scia (11-9) poi 13.-11. Un ace di Anna Danesi ci permette di riallungare (15-11). Ovazione per il ritorno in campo di Paola Egonu. Pietrini e Lubian mettono a terra due palle vaganti a rete e portano l’Italia 19-13. Nel finale le svizzere hanno un sussulto d’orgoglio e si riavvicinano (23-19) ma le azzurre mandano in archivio anche il secondo set con una conclusione di Pietrini ed un muro di Danesi (25-19).

Il terzo set si apre con un muro di Anna Danesi. La Svizzera, come negli altri due parziali, tiene nelle fasi iniziali (5-5). Una bomba a 90 km orari al servizio di Antropova firma il primo gap azzurro (8-5). Una ricezione errata di Pietrini riporta le elvetiche a ridosso (10-9). Elena si riscatta prontamente con due ace consecutivi che ci portano al 14-10. Chiusura straordinaria di Antropova e 15-10, palla imprendibile di Sylla (16-10). Tutto facile per la squadra di Mazzanti. Ancora quattro ace azzurri uno firmato da Antropova (21-12) e addirittura tre consecutivi di Sylla chiudono il match con un nettissimo 25-13. Una bella Italia mette in bacheca il secondo meritatissimo successo.

MONZA- Una bella Italia travolge 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) la Svizzera dimostrando stasera di essere cresciuta rispetto all'esordio contro la Romania e pronta agli impegni sicuramente più probanti che dovremo affrontare nel proseguo dell'Europeo. Le azzurre, trascinate dai 3900 dell'Arena di Monza, hanno sciorinato una prestazione molto convincente che non ha concesso chances alle elvetiche. regalando emozioni e bel gioco. Domani Orro e compagne scenderanno di nuovo in campo in Brianza alle 21.00 contro la Bulgaria, avversaria sicuramente di maggior spessore, vittoriosa nelle prime due partite ma l'Italia è pronta a sostenere anche questa sfida. Ed anche domani l'impianto monzese, come stasera, farà registrare il tutto esaurito. Ragazze la gente vi ama !

15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)

16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)



17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

ore 18: Romania-Svizzera

ore 21: Bulgaria-Italia – Rai 2, RAI SPORT, Sky Sport Arena

21/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera



22/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18:00: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer



23/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Italia 2V (6 punti), Bulgaria 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (4 punti), Romania 1V (3 punti), Svizzera 0V (1 punto), Croazia 0V (1 punti).

Pool A (Belgio, Gent)

Serbia-Ucraina 3-0 (25-14; 25-19; 25-16)

Slovenia-Polonia 0-3 (19-25; 14-25; 19-25)

Pool C (Germania, Dusseldorf)

Turchia-Svezia 3-0 (25-22; 25-18; 25-13)

Azerbaigian-Repubblica Ceca 3-0 (25-21; 25-10; 25-15)

Pool D (Estonia, Tallinn)

Slovacchia-Olanda 0-3 (20-25; 19-25; 19-25)

Francia-Spagna 3-2 (22-25; 25-18; 23-25; 25-17; 15-10)