Mondiali U 21: le azzurre sfideranno Usa, Turchia e Brasile

AGUASCALIENTES (MESSICO)- Dopo una Pool B vinta trionfalmente, con tre successi in altrettante partite, la nazionale Under 21 di Marco Mencarelli è pronta ad affrontare la seconda fase del Mondiale di categoria, in corso di svolgimento nelle città di Lèon e Aguascalientes in Messico. L'Italia è stata inserita nella Pool F dove troverà Stati Uniti, Turchia (seconda e prima della Pool D) e ancora il Brasile.