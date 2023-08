Europei Femminili: l'Italia si allena al Pala Ruffini di Torino

TORINO - La nazionale di Davide Mazzanti , dopo la vittoria di ieri contro la Bulgaria, ha raggiunto questa mattina in pullman Torino dove al Pala Ruffini affronterà nei prossimi giorni la Bosnia ed Erzegovina (22 agosto alle 21:15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) e la Croazia (23 agosto alle 21:15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Action) nelle ultime due sfide della Pool B. La nazionale è stata portata subito in palestra dove nel pomeriggio ha sostenuto una sezione di pesi. Domani le azzurre affronteranno la prima sessione di tecnica in vista delle due sfide decisive per il primato nel girone.

LE PAROLE DI FEDERICA SQUARCINI-

« Dobbiamo continuare a crescere per migliorare il nostro gioco – ha dichiarato la centrale azzurra all’arrivo a Torino -. Rispetto all’esordio con la Romania, disputato all’aperto e in un contesto insolito, a Monza abbiamo iniziato il nostro percorso ed ora vanno aggiustati quegli aspetti in cui ancora non riusciamo ad essere come vorremmo. Sono certa che con il passare dei giorni riusciremo a trovare le risposte che ancora cerchiamo lavorando con attenzione e determinazione. Infine speriamo ma ne siamo certe, di poter contare sull’affetto e il calore della nostra gente. A Verona e Monza il pubblico è stato letteralmente speciale, e credo che Torino non ci farà certo mancare il supporto per queste ultime due sfide della Pool B ».

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)



16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)



17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)



21/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera



22/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

23/8 – PalaGianniAsti (Torino)

re 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)