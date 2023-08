L'Italia vince il Memorial Wagner, superata la Polonia

CRACOVIA (POLONIA)- Una bella impresa e grande soddsfazione nel clan azzurro per il successo nel Memorial Wagner, prestigioso torneo di pallavolo che è andato in scena a Cracovia in Polonia. Nell'ultima partita, proprio contro i padroni di casa, l'Italia si è imposta 3-1 (25-18, 25-23, 21-25, 25-17) chiudendo così la tre giorni polacca con due vittorie, ed una sola sconfitta arrivata al tie break con la Slovenia, con un totale di sette punti.

Il torneo, giocato contro avversarie di alto livello come Polonia, Francia e Slovenia, come dichiarato più volte, è stato occasione per mettere a frutto il lavoro fatto a Cavalese in vista degli Europei e dare spazio a tutti i 15 presenti, testando tutte le carte a disposizione di Ferdinando De Giorgi a pochi giorni dall’esordio europeo con il Belgio.

Quella di oggi è la seconda vittoria dell’Italia al Memorial Wagner, nel ricordo di Hubert Wagner, prematuramente scomparso nel 2002, ex atleta e Commissario Tecnico della nazionale polacca, con la quale ha conquistato l’oro olimpico nel 1976.

13 i punti personali di Lavia oggi, 11 quelli di Bottolo e 9 quelli di Bovolenta con 6 muri totali realizzati di squadra.

Con l’esordio di Bovolenta in questa tre giorni, diventano 7 gli atleti alla prima in nazionale seniores nel corso di questa stagione.

Gli azzurri rientreranno in Italia nel primo pomeriggio di domani con un volo diretto da Cracovia a Roma per poi ritrovarsi il 24 agosto a Bologna in vista dell’esordio Europeo in programma il 28 agosto con ll Belgio.

L’Italia parte con il consueto 6+1 visto nella gara d’esordio con la Francia e nelle Finals di VNL con Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Equilibrio nella prima parte di set con l’Italia che prova a mantenere il vantaggio e la Polonia che resta sulla scia degli azzurri, il primo tempo di Russo vale il 9-7 che si ripete per l’11-8 dal centro, e dai nove metri per il 12-8. Ancora un muro di Russo ferma la Polonia, Italia avanti 18-12 col massimo vantaggio. Romanò finalizza l’attacco sulla ricezione lunga di Leon per il 21-14. Lavia chiude un’alzata in bagher di Giannelli, Italia avanti 23-15. Il primo set lo conquista l’Italia col punteggio di 25-18 con un errore in attacco della Polonia.

Parte bene la Polonia nel secondo set, un muro, un ace per il 3-0 sull’Italia che si presenta in campo con lo stesso 6+1 del primo set. Il primo punto azzurro porta la firma di Romanò 3-1, il muro di Russo vale il 3-2. L’ace di Kochanowski porta avanti la Polonia sul 8-5. Giannelli mette a terra un salvataggio di piede di Galassi, l’Italia trova la parità 9-9, lo stesso Giannelli mette a terra una ricezione lunga della Polonia per il vantaggio azzurro 11-10. L’attacco in rete di Kuerk porta l’Italia sul 15-12. Romanò mette a terra la parallela che vale il 20-17. La prima palla set per gli azzurri arriva su attacco di Lavia per il 24-22, Galassi chiude il set sul 25-23.

Italia in campo nel terzo set con Bovolenta, Bottolo e Sanguinetti per Romanò, Russo e Michieletto. L’attacco da seconda line adi Bottolo mantiene la parità 5-5, parità mantenuta nella prima parte di set 11-11 con un tocco di prima intenzione di Giannelli Prima l’Italia avanti 15-14, poi la Polonia sul 16-15, vantaggio incrementato con l’attacco vincente di Sliwka per il 22-19. L’errore al servizio di Sanguinetti consegna la prima palla set alla Polonia 24-21, set chiuso sul 25-21.

Nel quarto set De Giorgi conferma il 6+1 del parziale precedente con Bovolenta, Sanguinetti e Bottolo, in coppia con Michieletto. Italia avanti 4-3 con un attacco out della Polonia. Bovolenta firma il punto del 6-3. Massimo vantaggio sul 9-5 per l’Italia che conferma i quattro punti di vantaggio con l’attacco vincente di Bovolenta 10-6. Sliwka prova a restare in scia all’Italia, suo il punto del 11-9. L’Italia trova il massimo vantaggio sul 14-9. L’Italia gestisce il vantaggio, Bovolenta mette a terra il puntoe del 18-14. L’ace di Bottolo vale il 22-15. Il block out di Michieletto porta gli azzurri sul 23-16. La prima palla match arriva con un punto di Giannelli su difesa lunga della Polonia 24-16. L’Italia conquista set, match e Memorial Wagner chiudendo il parziale col punteggio di 25-17.

I RISULTATI DEL MEMORIAL WAGNER-

Venerdì 18 AGOSTO

Polonia - Slovenia 0-3 (21-25, 18-25, 21-25)

Italia – Francia 3-0 (29-27, 25-21, 25-20)

Sabato 19 AGOSTO

Slovenia - Italia 3-2 (20-25, 25-19, 25-23, 21-25, 25-23)

Polonia - Francia 3-1 (27-29, 25-16, 25-21, 25-20)

Domenica 20 AGOSTO

Francia - Slovenia 3-1 (16-25, 25-19, 25-22, 25-20)

Italia - Polonia 3-1 (25-18, 25-23, 21-25, 25-17)

LA CLASSIFICA FINALE-

1. Italia 2v (7p)

2. Slovenia 2v (5p)

3. Polonia 1v (3p)

4. Francia 1v (3p)

L'ALBO D'ORO DEL MEMORIAL WAGNER-

Olanda (2003 Olsztyn), Russia (2004 Olsztyn, Illawa), Olanda (2005 Olsztyn, Illawa), Polonia (2006 Olsztyn, Illawa, Ostroda), Germania (2007 Olsztyn, Elblag), Polonia (2008 Olsztyn), Polonia (2009 Lodz), Brasile (2010 Bydgoszcz), Italia (2011 Katowice), Polonia (2012 Zielona Gora), Polonia (2013 Plock), Russia (2014 Cracovia), Polonia (2015 Torun), Bulgaria (2016 Cracovia), Polonia (2017 Cracovia), Polonia (2018 Cracovia), Brasile (2019 Cracovia), Polonia (2021 Cracovia), Polonia (2022 Cracovia), Italia (2023, Cracovia).