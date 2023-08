Europei Femminili: per l'Italia quarta vittoria, battuta la Bosnia

TORINO - L’Italia centra la quarta vittoria, ancora per 3-0 (25-21; 25-17; 25-19), nella Pool B degli Europei Femminili , sia pure con qualche sofferenza di troppo nel primo set e nel terzo set, contro la Bosnia ed Erzegovina e mantiene saldamente in pugno il primato del girone. Non è stata prestazione eccellente delle nostre ragazze, che hanno commesso qualche errore di troppo, ma l’obiettivo è stato raggiunto. Il ritorno in campo di Egonu nel sestetto base è la nota più positiva della serata, Paola ha firmato una prestazione davvero notevole che certamente sarà un buon viatico per il proseguo dell'Europeo. Domani contro la Croazia, già fuori dall’Europeo, l’ultimo impegno di questa fase per ribadire la nostra leadership.

Mazzanti sceglie Egonu nel ruolo di opposta, che sostituisce Ekaterina Antropova ferma per un problema addominale, Orro in regia, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini di banda, Fersino libero.

Dall’altra parte le bosniache iniziano con Bozic in palleggio, Boskovic opposto, Radiskovic e Begic schiacciatrici, Selimovic e Paradzik al centro, Ivkovic libero.

Il primo punto azzurro lo firma Egonu con un bel diagonale. Paola è in campo motivatissima e Orro la cerca con continuità. Pietrini firma il primo break azzurro (5-3) ribadito da due ace della scatenata schiacciatrice di Cittadella che ci portano sul 7-3. La Bosnia ed Erzegovina, che stasera si gioca le ultime chances di rimanere nell’Europeo ritorna sotto, un ace di Selimovic riporta il punteggio in equilibrio (10-10), Begic dal centro firma il sorpasso (10-11). L’Italia si scuote ma non esprime la pallavolo efficace delle partite precedenti. In questa fase c’è da soffrire. Una battuta vincente di Danesi ci porta ancora avanti di due poi Lubian firma il 15-12. Solito doppio cambio con l’ingresso in campo di Nwakalor e Bosio per Egonu e Orro. Una doppietta di Pietrini, da posto quattro e al servizio, ci porta a +5 (23-18). Danesi, perfettamente servita da Orro, ci regala il set point, ma non è finita, la Bosnia non molla e si riavvicina (24-21). Il set lo risolve, e non poteva essere altrimenti, Egonu (25-21). Per Paola una prima frazione stellare (8 punti e due ace).

Si parte con le azzurre più determinate e concrete, pronte a sfruttare ogni sbavatura di Boskovic e compagne (5-1), poi (7-2). Entra Squarcini per Lubian. Orro si affida alla mano calda di Pietrini (11-6). Bomba di Egonu nei tre metri (13-8). Degradi in campo per dare fiato a Pietrini. Sylla ci porta a +8 (17-9). La Bosnia sembra non reggere il nostro ritmo e pasticcia spesso sotto rete. Le azzurre controllano la situazione. Nwakalor ci porta ad un punto dal set point (24-16). Il parziale si chiude con un errore in battuta della Bosnia (25-17).

Inizio equilibrato del terzo set, anche a causa di qualche errore di troppo di Pietrini e socie (4-4). Il muro di Squarcini (il primo di squadra) scava il primo solco fra le azzurre e la Bosnia (6-4). La stessa Federica dai nove metri piazza un gran servizio (8-5). Muro di Egonu e ancora +3 (10-7). Boskovic e compagne non mollano e restano attaccate (11-10). Ma l’Italia sente odore di vittoria e torna ad accelerare, un primo tempo di Squarcini di riporta a + 5 (17-12). Spazio per Omoruyi per Pietrini. E’ proprio Loveth, dopo un paio di errori, a firmare il 19-15. C’è il break decisivo con due erroracci della Bosnia che ci portano sul 22-15. Chiudiamo 25-19 ed il primato del Girone è nostro.

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)



16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)

17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)

21/8 – PalaGianniAsti (Torino)

Bosnia ed Erzegovina-Romania 2-3 (25-12; 24-26; 21-25; 25-21; 11-15)

Croazia-Svizzera 1-3 (19-25; 25-16; 22-25; 24-26)



22/8 – PalaGianniAsti (Torino)

Bulgaria-Romania 3-2 (26-24; 18-25; 25-17; 22-25; 15-12)

Italia-Bosnia ed Erzegovina 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)



23/8 – PalaGianniAsti (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Italia 4V (12 punti), Bulgaria 3V (9 punti), Romania 3V (7 punti), Svizzera 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (5 punti), Croazia 0V (1 punti).

RISULTATI DELLE POOL A, C e D-

Pool A (Belgio, Gent)

Slovenia-Ungheria 3-0 (25-19; 25-18; 25-16)

Belgio-Polonia 0-3 (22-25; 23-25; 21-25)

Pool C (Germania, Dusseldorf)

Azerbaigian-Grecia (22-25; 25-19; 27-29; 25-18; 15-12)

Germania-Repubblica Ceca (25-22; 25-23; 24-26; 20-25;

Pool D (Estonia, Tallinn)

Olanda-Francia 3-1 (25-23; 27-25; 21-25; 26-24)

Estonia-Slovacchia 1-3 (26-24; 24-26; 9-25; 18-25)