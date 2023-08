Europei Femminili: l'Italia soffre ma supera anche la Croazia

TORINO- L’Italia chiude la Pool B degli Europei Femminili a punteggio pieno battendo stasera la Croazia 3-0 (25-23; 25-19; 25-17), quinto successo con il massimo scarto in altrettante partite, davanti ai 3800 spettatori del Pala Ruffini di Torino che hanno voluto salutare le azzurre nell’ultima partita del girone. Sestetto inevitabilmente rivoluzionato per l’Italia. Mazzanti ha voluto dare spazio alle seconde linee, visto che il match era in ininfluente per la classifica del raggruppamento. Le azzurre volano dunque agli ottavi dove troveranno, a Palazzo Wanny di Firenze, la Spagna.

L’ Italia parte con l’inedito sestetto che vede in campo Bosio in palleggio, Nwakalor opposta, Lubian e Squarcini al centro, Omoruyi e Degradi di banda, Fersino il libero.

La partita non presenta particolari insidie ma nel primo set fatichiamo oltre il lecito per portare a casa il parziale. Primo break su un attacco di Degradi (5-2). La Croazia non oppone inizialmente una convincente resistenza e regala punti alle azzurre con diversi errori in costruzione e ricezione (10-5). Il muro funziona, Omoruyi ne piazza due di fila (12-8). L’Italia però rallenta pensando forse che sia tutto facile. Concediamo qualcosa facendo registrare qualche sbavatura di troppo in ricezione e in attacco. Un block di Mlnar riporta sotto le nostre avversarie (12-11). Un errore in ricezione di Omoruyi ristabilisce la parità (13-13). Croazia addirittura in vantaggio con un muro di Karatovic, un pasticcio di Degradi ed un muro di Strunjak che portano le nostre avversarie a +3 (13-15). Mazzanti corre ai ripari. Doppio cambio con Orro ed Egonu al posto di Bosio e Nwakalor e le azzurre ricominciano a giocare. Con Paola in battuta arrivano cinque punti di fila. Il muro di Orro sancisce la nuova parità (17-17). Torniamo padrone del campo (19-17). Omoruyi sigla il 21-18 da zona 4. Ancora equilibrio (22-22) e Mazzanti chiama in campo anche Miriam Sylla per aggiustare i problemi della ricezione. Una spettacolare conclusione di Egonu dalla seconda linea e un attacco di Omoruyi ci portano al set point (24-22). Egonu con esperienza (mani fuori) chiude un parziale nel quale abbiamo faticato certamente più del lecito (25-23).

Nel secondo set torna in campo il 6+1 iniziale. La partenza non è delle migliori, la Croazia sorprende la nostra ricezione ed andiamo sotto (0-3). Il primo punto Italia è di Lubian (1-3). E’ Degradi che firma la parità (5-5). Le azzurre si sciolgono, la stessa Degradi mette a segno il punto del sorpasso (7-6). Il parziale però resta sul filo dell’equilibrio, Nwakalor spara fuori un pallone difficile e riporta avanti le nostre avversarie (7-8). L’ace di Degradi finalmente mette di due (10-8). Ancora una battuta vincente, stavolta di Squarcini (12-9), ci tiene in quota. L’Italia però continua a sbagliare molto in ricezione e Mlnar e compagne ci riagganciano di nuovo (12-12). Sul 13-13 Mazzanti rimette dentro Orro ed Egonu. Continuiamo a faticare e sbagliamo molto al servizio (cinque errori nel set). Entra Danesi per Squarcini. Una botta di Egonu ci regala il +3 (20-17). Nel finale teniamo, sfruttando anche gli errori della Croazia, e chiudiamo (25-19).

Nel terzo parziale Mazzanti insiste sulla formazione scelta ad inizio match. Non cambia il clichè del match, partiamo lente (3-3). Squarcini suona la carica, perentoria conclusione e 6-3. Muro di Omoruyi e l’Italia si stacca (8-4). Il rendimento delle nostre continua ad essere altalenante, la ricezione continua a penalizzaci e dai nove metri continuiamo a non essere precise. Un ace di Squarcini allarga la forbice (10-5) però la Croazia accorcia le distanze (12-9). Squarcini rimette le cose a posto con un’altra battuta vincente (18-12). Il doppio cambio nel finale, con Orro ed Egonu in campo. Paola stampa subito un gran muro (21-14) e poi firma l’ace del 24-17. Tanti cambi anche nelle file croate. La chiude Degradi con un potente diagonale. Qualche difficoltà di troppo ma il risultato lo portiamo a casa.