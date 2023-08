Mondiali U 20 F: l'Italia batte il Brasile e vince la Pool F

AGUASCALIENTES (MESSICO)- Prosegue spedita la marcia delle azzurrine dell'Under 21 nel Mondiale di categoria . Ribechi e socie nella notte italiana hanno battuto il Brasile3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24), secondo successo contro le carioca in questa rassegna iridata, vincono la Pool F, e raggiungono le semifinali da imbattute con sei vittorie in altrettante partite. Tra l'Italia e la finale ora c'è il Giappone, seconda nella Pool E..

Anche in questa occasione l’Italia è stata protagonista di una convincente prova di carattere frutto di un ottimo gioco di squadra. Perso il primo set, le azzurrine sono state brave a ricompattarsi e a imporre il proprio ritmo nel secondo e nel terzo parziale. Con determinazione le ragazze di Mencarelli sono riuscite a imporsi anche nel quarto set conquistando così la sesta vittoria consecutiva e il primo posto anche di questo secondo girone.

Best scorer di serata l’opposto Anna Adelusi che ha messo a segno 23 punti (1 ace, 3 muri, 53% in attacco). Oltre a lei, tra le azzurrine, hanno chiuso il match in doppia cifra le schiacciatrici Dominika Giuliani (18 punti, 1 ace, 3 muri) e Stella Nervini (15 punti, 1 ace, 1 muro) e la centrale Katja Eckl (12 punti, 6 muri).

Anche per questo ultimo impegno della seconda fase il tecnico Marco Mencarelli fa scendere in campo il sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

Avvio molto equilibrato del match con le due formazioni che viaggiano punto a punto fino al 5-5 quando arriva il primo allungo dell’Italia (7-5). Il Brasile si rimette in marcia (8-7), recupera (10-10) e il set procede nuovamente in parità (14-14). Le azzurrine sono brave a ricucire il nuovo tentativo di allungo delle brasiliane (15-17, 17-17) e a tenere il passo delle avversarie (19-19, 19-21, 22-22). Nel finale l’Italia perde in precisione e continuità e il Brasile capitalizza conquistando il primo set (22-25).

Pronta la reazione delle azzurrine alla ripresa del gioco: le ragazze di coach Mencarelli si portano subito in vantaggio (4-2, 6-4) e a aumentano il ritmo (8-5) portandosi sul +5 (11-6). Ribechi e compagne non lasciano al Brasile la possibilità di rientrare (15-8, 18-12) e si portano agevolmente sull’1-1 (25-15).

L’avvio del terzo set vede ancora protagoniste le azzurrine che partono con passo spedito (5-0), mantengono le avversarie a distanza (8-3, 10-5) e continuano a imporre il proprio ritmo (15-8, 18-11, 20-12). Il time out chiamato dalla panchina del Brasile non interrompe il buon gioco dell’Italia che passa in vantaggio nel conto set (25-15).

Con continuità le azzurrine continuano a imporre il proprio gioco anche all’inizio del quarto parziale (5-3, 6-4, 10-6). L’Italia cala un po’ nel rendimento, il Brasile si ricompatta e piazza il break che riporta il punteggio in parità (12-8, 12-12). Sono nuovamente Ribechi e compagne ad allungare nuovamente (18-14) ed è time out per coach Coppini. Lo stop al gioco ha l’effetto sperato: il Brasile ricuce (19-19) e passa in vantaggio (20-22). Nel finale, con determinazione le azzurrine recuperano (23-23) e conquistano set e partita ai vantaggi (26-24).

IL TABELLINO-

ITALIA-BRASILE 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24)

ITALIA: Giuliani 18, Marconato 7, Adelusi 23, Nervini 15, Eckl 12, Bartolucci 2; Ribechi (L), Adriano, Eze, Gardini, Bellia. Ne: Costantini. All. Mencarelli.

BRASILE: Isis 3, Aline 7, Luzia 6, Gabriela 5, Helena 8, Juliana 13; Leticia (L), Nicole, Jaqueline, Livia 1, Maria, A. Rudigher 1. All. Coppini.

ARBITRI: Ricardo Ferreira (POR), Nicolas Casado (ARG).

DURATA SET: 26’, 20’, 24’, 30’ Tot: 100’

ITALIA: 6 a, 22 bs, 16 mv, 35 et

BRASILE: 2 a, 2 bs, 8 mv, 21 et

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE-

Lunedì 21 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Stati Uniti 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17)

Pool E (Lèon) – Giappone-Serbia 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 23-25, 15-13)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Turchia 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)

Pool E (Lèon) – Messico-Cina 0-3 (14-25, 11-25, 24-26)

Martedì 22 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Turchia 3-0 (25-6, 29-27, 25-21)

Pool E (Lèon) – Giappone-Cina 1-3 (15-25, 11-25, 25-21, 16-25)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Stati Uniti 3-0 ( 25-19, 25-18, 25-22)

Pool E (Lèon) – Messico-Serbia 0-3 ( 23-25, 17-25, 20-25)

Mercoledì 23 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Brasile 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24)

Pool E (Lèon) – Cina-Serbia 3-2 (19-25, 25-18, 25-11, 25-27, 15-12)

Pool F (Aguascalientes) – Turchia-Stati Uniti 1-3 ( 23-25, 25-16, 20-25, 21-25)

Pool E (Lèon) – Giappone-Messico 3-1 ( 25-17, 25-20, 24-26, 25-21)

* orari italiani di gioco