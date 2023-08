Mondiali U 21 F: l'Italia a Leon per la semifinale col Giappone

LEON (MESSICO)- Il Mondiale Under 21 femminile entra nella fase decisiva. L'Italia di Mencarelli è arrivata alle semifinali vincendo tutte e sei le partite sin ora disputate vincendo alla grande le due Pool di qualificazione. Un cammino sicuro che ha attestato l'alta competitività del gruppo azzurro. Ma ora è il momento di dare il massimo per centrare l'obiettivo. Oggi la nazionale si trasferirà a Leon dove nella notte fra ill 25 e il 26 agosto sfiderà il Giappone. Il fischio di inizio della partita all' 1.00 di notte.

Nell'altra semifinale si affronteranno il Brasile, secondo alle nostre spalle nell Pool F sconfitto già due volte dalla nostra nazionale, e la Cina che ha vinto la Pool E.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MENCARELLI-

« Arriviamo a queste semifinali con un bilancio estremamente positivo. Abbiamo compiuto un percorso netto caratterizzato da partite che sono risultate più agevoli del previsto, alternate a gare più complesse con momenti molto tirati. Mi riferisco ai due match contro il Brasile, a quello con gli Stati Uniti e all’ultimo set della partita con la Turchia, quindi con gli avversari più blasonati di queste due prime fasi. Sono molto soddisfatto della crescita della squadra, delle intese e dei meccanismi di gioco, sia dei risultati che in generale abbiamo conseguito sul campo in termini di gioco e di punti fatti ».

Nel corso di queste prime sei partite della rassegna iridata tutte le azzurrine sono state chiamate a scendere in campo.

« Tutte le ragazze hanno preso parte a queste gare che abbiamo giocato, sia nella prima che nella seconda fase. Sono molto soddisfatto del contributo che hanno dato, spero che lo siano anche loro. Quando sono state chiamate in causa nelle rispettive competenze mi sembra ci siano state delle risposte nel complesso positive. Tramite i cambi che abbiamo fatto, abbiamo gestito sia momenti dal punto di vista tattico che momenti difficili dei vari set. Di sicuro il fatto che tutte quante abbiano dimostrato a sé stesse, alle compagne e all’avversario del momento di essere in grado di entrare in campo e dare un contributo positivo alla squadra, credo sia fondamentale per arrivare a questi scontri di semifinale e finale ».

Domani, in semifinale l’Italia affronterà il Giappone .

« Nel corso delle prime due fasi abbiamo identificato degli aspetti che volta in volta abbiamo fatto vedere alle ragazze, abbiamo costruito insieme a loro le rispettive consapevolezze e la possibilità di aggiungere qualcosa in più la volta successiva – conclude Mencarelli -. Per queste due ultime partite mi aspetto che si continui a fare quei passi avanti che sono auspicabili per affrontare al meglio queste situazioni emotivamente più cariche di pressione. In semifinale affronteremo il Giappone. E’ una squadra che abbiamo avuto modo di conoscere perché abbiamo giocato contro di loro due amichevoli qui in Messico prima dell’avvio di questo Mondiale. E’ una squadra che gioca e interpreta una pallavolo in un modo po’ diverso dal nostro da un punto di vista organizzativo e dei meccanismi di gioco, ma Il fatto di averle già incontrate ci dà la possibilità di vedere e verificare le loro propensioni. E’ una partita che dovremo affrontare con la costante aggressività del campo avversario aspetto su cui siamo cresciuti più di ogni altro durante questa seconda fase. Andiamo consapevoli che il percorso che siamo facendo è sicuramente in un trend positivo ».

LE CLASSIFICHE DELLA SECONDA FASE-

Pool E: 1. Cina (3 v, 0 p, 8 pt), 2. Giappone (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Serbia (1 v, 2 p, 5 pt), 4. Messico (0 v, 3 p, 0 pt)

Pool F: 1. Italia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Brasile (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Stati Uniti (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Turchia (0 v, 3 p, 0 pt).

I RISULTATI DELLA SECONDA FASE-

Lunedì 21 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Stati Uniti 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17)

Pool E (Lèon) – Giappone-Serbia 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 23-25, 15-13)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Turchia 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)

Pool E (Lèon) – Messico-Cina 0-3 (14-25, 11-25, 24-26)

Martedì 22 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Turchia 3-0 (25-6, 29-27, 25-21)

Pool E (Lèon) – Giappone-Cina 1-3 (15-25, 11-25, 25-21, 16-25)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Stati Uniti 3-0 ( 25-19, 25-18, 25-22)

Pool E (Lèon) – Messico-Serbia 0-3 ( 23-25, 17-25, 20-25)

Mercoledì 23 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Brasile 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24)

Pool E (Lèon) – Cina-Serbia 3-2 (19-25, 25-18, 25-11, 25-27, 15-12)

Pool F (Aguascalientes) – Turchia-Stati Uniti 1-3 (23-25, 25-16, 20-25, 21-25)

Pool E (Lèon) – Giappone-Messico 3-1 (25-17, 25-20, 24-26, 25-21)

Venerdì 25 agosto 2023 – Semifinali

Ore 22.00 – Cina-Brasile

Ore 01.00 (del 26 agosto) – Italia-Giappone

Sabato 26 agosto 2023 – Finali

Ore 01.00 (del 27 agosto) – Finale 3° posto – LSF1-LSF2

Ore 04.00 (del 27 agosto) – Finale 1°-2° posto – WSF1-WSF2

* orari italiani di gioco