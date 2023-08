Mondiali U21 F: l' Italia ko al tie break, Cina Campione

LEON (MESSICO)- Più di un rammarico ma anche tante soddisfazione per l' Italia Under 21 Femminile che ha concluso il Mondiale di categoria con una prestigiosa medaglia d'argento ma anche con il rimpianto di aver perduto la finale con la Cina dopo essere andata due volte in vantaggio. Le azzurre nella notte italiana a Leon in Messico si sono arrese al 3-2 (19-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-8) alla Cina al termine di una partita di grande intensità in cui le due formazioni hanno lottato alla pari con le ragazze di Kuang più continue e determinate nel concitato finale.

Tre le azzurrine premiate nel dream team: l’opposto Anna Adelusi, la schiacciatrice Stella Nervini e la palleggiatrice Valentina Bartolucci. Oltre al loro, nel stestetto ideale, la schiacciatrice della Cina Yushan Zhuang (mvp della rassegna iridata), la centrale del Brasile Luzia da Silva Nezzo e il libero della Cina Xingchen Zhu.

Al momento delle premiazioni, sul podio, le azzurrine hanno portato una maglia in più: la numero 15 di Julia Ituma.

La medaglia di bronzo è stata vinta dal Brasile che nella finale per il 3° posto ha battuto 3-0 (25-16, 25-21, 25-14) il Giappone.

CRONACA – Per questa finale della rassegna iridata il tecnico Marco Mencarelli conferma il consueto sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

E’ la Cina a conquistare il primo vantaggio di giornata (5-3, 6-4). Le azzurrine si ricompattano, ristabiliscono l’equilibrio (6-6) e passano in vantaggio (8-10, 9-12). Le cinesi provano a recuperare (12-12), ma è decisa la ripartenza dell’Italia che torna avanti (13-15), si distende (16-21) e con un buon gioco corale conquista il primo set (19-25).

Sono ancora le ragazze di coach Kuang a portarsi sul +3 (5-2) in avvio di secondo parziale. Giuliani ed Eckl a segno e le azzurrine riportano il punteggio in equilibrio (5-5), ma non riescono a contenere la ripartenza delle avversarie che tornano sul +3 (8-5) e mantengono il vantaggio (11-8, 13-10, 14-11). Cambio di diagonale per l’Italia, Giuliani e Marconato a segno: con determinazione le azzurrine ricuciono (14-12, 16-15, 18-18) ed è time out per la Cina. Lo stop al gioco dà nuovo slancio alle ragazze di coach Kuang che nel finale allungano (23-20) e si portano sull’1-1 (25-23).

Alla ripresa del gioco è nuovamente la Cina a cercare la fuga in avvio di frazione (5-3, 7-3). Il time out chiamato dall’Italia e il cambio di diagonale effettuato da coach Mencarelli rimettono in corsa le azzurrine (7-6) che ristabiliscono l’equilibrio (8-8) e piazzano il break che vale il +5 (9-9, 9-14). Trovato il vantaggio, Robechi e compagne mantengono le avversarie a distanza (11-15, 13-17), respingono il tentativo di recupero della Cina (20-21, 21-22) e conquistano il set (23-25).

E’ l’Italia a provare ad allungare in avvio di quarto parziale (4-6, 5-7). Il time out chiamato da coach Kuang rimette in corsa la Cina che recupera (8-8) e passa in vantaggio (11-9, 13-11). Nervini a segno e un bel muro piazzato dall’Italia valgono la nuova parità (13-13), ma è decisa la ripartenza della Cina (16-13) che allunga (20-16) e approfitta del momento di difficoltà delle azzurrine (21-16) per conquistare il set (25-22) e portare la partita al tie-break.

La quinta, decisiva frazione vede ancora una volta la Cina partire con decisione (5-3) e arrivare ancora in vantaggio al cambio di campo (8-5). L’Italia fatica a ritrovare ritmo e continuità (10-6), le cinesi capitalizzano (13-7) e conquistano il set (15-8) che vale il titolo iridato.

I PROTAGONISTI-

Marco Mencarelli (Allenatore Italia)- « Dico sempre alle ragazze che, per vincere un evento così importante, bisogna crescere partita dopo partita e aggiungere sempre un tassellino in più rispetto a quello che si è fatto il giorno prima. Noi lo abbiamo fatto sicuramente fino alla semifinale. Oggi la Cina non ci ha forse messi nella condizione di fare il passo avanti, quel passo avanti che probabilmente ci avrebbe permesso di sfruttare meglio quelle situazioni e quei piccoli punti deboli che anche le nostre avversarie avevano messo in evidenza. Di sicuro non ho niente da recriminare perché è stato un percorso fantastico fin dal primo giorno di attività, l’abbiamo comunque coronato con un bellissimo risultato, una medaglia che lascia solo un po’ di amaro in bocca per il risultato della partita in sé. E’ però un risultato fantastico con un gruppo che non esito a definire straordinario. Con orgoglio, con fierezza guardiamo avanti al percorso di queste ragazze: la Serie A le aspetta tutte lì sapranno mettere in gioco quello che questa esperienza a insegnato loro ».

Stella Nervini (Italia)-« E’ stata una manifestazione bellissima. Penso che siamo riuscite a giocare bene e a esprimerci al meglio in tutte le partite. Ovviamente c’è il rammarico per il risultato di questa finale, ma sicuramente non toglie niente al bellissimo percorso che abbiamo fatto, a questa estate nel corso della quel abbiamo lavorato con impegno e determinazione per arrivare a un traguardo importante. Siamo sul secondo gradino del podio dei Campionati del Mondo e siamo veramente felici ».

IL TABELLINO-

CINA-ITALIA 3-2 (19-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-8)

CINA: Wang Y.F. 5, Zeng Y. J. 4, Wang Y. D. 1, Zhuang Y. S. 22, Wan Z. Y. 13, Xyn X. L. 3; Zhu X. C. (L), Zhao Y. L. 1, Tang X. 17, Yang J. 4, Xie S. Y. 5. Ne: Shan L. Q. All. Kuang.

ITALIA: Giuliani 10, Marconato 11, Adelusi 12, Nervini 20, Eckl 8, Bartolucci 2; Ribechi (L), Adriano 11, Eze 1, Gardini 1, Bellia 1. Ne: Costantini. All. Mencarelli.

ARBITRI: Lourdes Perez Perez (CUB), Samara Sevor (CAN)

DURATA SET: 22’, 26’, 27’, 26’, 13’ Tot:114’

CINA: 5 a, 16 bs, 12 mv, 26 et

ITALIA: 2 a, 11 bs, 7 mv, 32 et

LE 12 AZZURRINE ARGENTO AI CAMPIONATI DEL MONDO UNDER 21 FEMMINILE-

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Chidera Eze Blessing

Opposti: Anna Adelusi, Virginia Adriano

Schiacciatrici: Dominika Giuliani, Stella Nervini, Beatrice Gardini, Sara Bellia

Centrali: Giulia Marconato, Katja Eckl, Veronica Costantini

Libero: Manuela Ribechi (C)

LO STAFF ARGENTO AI CAMPIONATI DEL MONDO UNDER 21 FEMMINILE-

Marco Mencarelli, Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella (allenatori), Mauro Fedele (medico), Sandro Gennari (fisioterapista), Lorenzo Librio e Lorenzo Abbiati (scoutman) ed Elena Colombo (team manager).

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Venerdì 25 agosto 2023 – Semifinali

Cina-Brasile 3-2 (27-25, 25-17, 20-25, 19-25, 15-6)

Italia-Giappone 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

Finale 3° posto – Brasile-Giappone 3-0 (25-16, 25-21, 25-14)

Finale 1°-2° posto – Cina-Italia 3-2 (19-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-8)

L’ALBO D’ORO DEI CAMPIONATI DEL MONDO-

1977 (San Paolo) - 1. Corea del Sud, 2. Cina, 3. Giappone

1981 (Città del Messico) – 1. Corea del Sud, 2. Perù, 3. Giappone

1985 (Milano) – 1. Cuba, 2. Giappone, 3. Cina

1987 (Seoul) – 1. Brasile, 2. Corea del Sud, 3. Cina

1989 (Lima) – 1. Brasile, 2. Cuba, 3. Giappone

1991 (Brno) – 1. U.R.S.S., 2. Brasile, 3. Giappone

1993 (Brasilia) – 1. Cuba, 2. Ucraina, 3. Sud Corea

1995 (Bangkok) – 1. Cina, 2. Brasile, 3. Russia

1997 (Danzica) – 1. Russia, 2. Italia, 3. Cina

1999 (Edmonton) – 1. Russia, 2. Brasile, 3. Sud Corea

2001 (Santo Domingo) – 1. Brasile, 2. Corea, 3. Cina

2003 (Thailandia) – 1. Brasile, 2. Cina, 3. Polonia

2005 (Ankara) – 1. Brasile, 2. Serbia Montenegro, 3. Cina

2007 (Nakhon Ratchasima) – 1. Brasile, 2. Cina, 3. Giappone

2009 (Baja California) – 1. Germania, 2. Rep. Dominicana, 3. Brasile

2011 (Lima) – 1. Italia, 2. Brasile, 3. Cina

2013 (Brno) – 1. Cina, 2. Giappone, 3. Brasile

2015 (Caguas) – 1. Repubblica Dominicana, 2. Brasile, 3. Italia

2017 (Boca del Rio e Cordoba) – 1. Cina, 2. Russia, 3. Giappone

2019 (Aguascalientes) – 1. Giappone, 2. Italia, 3. Russia

2021 (Rotterdam) – 1. Italia, 2. Serbia, 3. Russia