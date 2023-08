Sitting Volley: Italia e Inghilterra hanno lavorato insieme a Pisa

PISA- Le nazionali di Italia e Inghilterra di sitting volley hanno lavorato per quattro giorni insieme a Pisa. Un proficuo stage iniziato gioverì 24 e conclusosi ieri che sarà propedeutico per le due nazionali in vista dei prossimi impegni agonistici. Federico Ripani e compagni si ritroveranno infatti a Tirrenia (PI) dal 8 al 10 settembre e dal 21 al 24 settembre, quest’ultimo periodo di lavoro vedrà la presenza in collegiale anche della nazionale francese. Due fondamentali raduni per preparare al meglio i Campionati Europei in programma dal 9 al 16 ottobre a Caorle (VE).