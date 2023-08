Europei Maschili: Italia-Belgio seguita in TV da 1.746.000 telespettatori

BOLOGNA- Parte col botto anche per quel che concerne gli ascolti TV l'avventura degli azzurri nei Campionati Europei. Il match d'esordio di ieri sera, che ha visto l'Italia travolgere il Belgio, ha fatto registrare 1.746.000 telespettatori collegati su Rai 2 con uno share pari al 10,18%. Non solo un'Unipol Arena gremita per assistere dal vivo quindi, ma anche tanti appassionati e tifosi collegati da casa, anche sui canali SKY che ha ricevuto 576000 contatti, ascolti raddoppiati rispetto ad un anno fa.



LA COPERTURA TELEVISIVA DELLA PRIMA FASE-



31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer, NOW TV)