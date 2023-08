Europei Femminili: le azzurre volano in semifinale, Francia ko

FIRENZE- L'Italia vola in semifinale dell'Europeo . Le azzurre stasera, davanti ai 4000 che hanno gremito ancora una volta Palazzo Wanny ,hanno superato in tre set la Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13) dominando per due set la formazione transalpina e soffrendo oltre il lecito nel secondo nel quale le tante imprecisioni e la reazione della formazione di Rosseaux hanno messo in difficoltà Sylla e compagne. Vinto con le unghie e con i denti anche questo parziale poi la nazionale di Mazzanti ha preso di nuovo in mano le redini del gioco ed hanno chiuso in sicurezza la partita, facendo registrare il settimo clean sheet consecutivo. A festeggiare le azzurre tante autorità fra le quali il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Cev Aleksandar Bori?i?, il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e quello della Fiorentina calcio Rocco Comisso. Si vola a Bruxelles dove affronteremo la vincente di Turchia-Polonia, che scenderanno in campo domani per l'ultimo quarto. L'Italia troverà sicuramente una avversaria di altissimo livello e sarà durissima ma stasera è tempo di festeggiare. All'avvesaria ci si penserà da domani.

Sei + tipo per l’Italia di Mazzanti con Orro in cabina di regia, Antropova opposta, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini di banda, Fersino libero. Nel roster Omoruyi stasera indossa la maglia di secondo libero per consentire a Parrocchiale di entrare, in caso di necessità, in posto 4 per supportare la ricezione.

Dall’altra parte il CT Rousseaux schiera Stojilkovic palleggiatrice, Gicquel opposto, Cazaute e Rotar schiacciatrici, Bauer e Sylves al centro, e Giardino libero.

Il primo set meglio non poteva iniziare per l’Italia con Orro al servizio che mette a segno, in un paio di occasioni aiutata dal net e dalla ricezione avversaria, davvero negativa, una serie impressionante che vale un parziale di 7-0. Un ace anche di Pietrini e andiamo 9-1. Gicquel cerca di tenere su le sue con due bombe dai nove metri che riportano le transalpine a -5 (9-4). La serie francese si interrompe grazie ad un muro di Anna Danesi (10-4). Tanti errori nel campo delle nostre avversarie e Antropova firma il (14-6). Ancora un muro azzurro, della palleggiatrice Orro, una slash di Pietrini e voliamo a +10 (17-7). Block di Antropova e 19-8. E’ Pietrini a schiacciare il pallone del 21-8. Il terzo muro vincente di Danesi ci mette in dirittura, poi Sylla ci porta al set point 24-13. Errore francese di Sylves dai 9 metri 25-14. Il primo set è volato via facile facile, forse troppo.

Si riparte con la Francia parte con maggiore determinazione (1-3). Le azzurre non si scompongono, e con un muro di Sylla tornano avanti (4-3). Disinnescato anche il servizio di Gicquel, l’Italia avanti. Antropova vola alto e stampa un block vincente (6-4). Le transalpine hanno però aggiustato alcuni fondamentali, restano in partita e passano in vantaggio (9-11) approfittando un calo azzurro, le cose non funzionano più per noi come nel primo set. Un pasticcio in ricezione ci riporta in parità (11-11). Antropova murata da Cazaute, ancora un errore di Ekaterina e Francia ancora avanti di tre (13-16). Arriva il doppio cambio azzurro con Paola Egonu e Francesca Bosio in campo. Fatichiamo a recuperare, ma reagiamo con orgoglio. Egonu fa sentire le sue mani a muro ed è nuova parità (18-18). Lubian piazza una bomba ricevuta a fatica e Danesi firma il nuovo sorpasso (20-19). Il braccio possente di Antropova trasforma una palla difficile in un punto importante (22-20). Un ace fortunoso di Bauer riporta la Francia in parità (22-22). Il finale è in volata. Un erroraccio di Sylla regala il set point alla Francia (24-25). L’ace di Antropova ribalta la situazione ora siamo noi ad un punto dal set (26-25). Niente da fare (26-26). Invasione di Sylla e situazione ancora ribaltata (26-27). Pietrini mette a segno un grandissimo muro e l’Italia la porta a casa, soffrendo, ma con grande cuore (29-27).

Nel terzo set è il muro di Antropova che firma il primo break azzurro (4-2). Orro mette in movimento Lubian ed è (5-2). Gicquel con un ‘aquilone’ ci regala il 6-2. Rosseaux rivolta il sestetto transalpino ma l’Italia in questa fase è concentrata ed aggressiva. Sylla, che chiude con una bella parallela, e Pietrini ci portano a + 7 (10-3). Prendiamo il largo grazie ad una fase break che funziona a meraviglia ed il vantaggio si dilata (14-5). Ma non è finita, concediamo tre punti di fila alle francesi che si riavvicinano pericolosamente (14-8). Ace sporco di Lubian e torniamo a +8 (16-8). Ancora una ricezione imprecisa delle francesi e chiusura potente di Pietrini che ci porta 19-9. Gasatissima Elena non si ferma (20-9). Il traguardo si avvicina. Allunghiamo grazie ad un muro di Danesi (21-9). Gicquel la spara fuori e arriviamo al match point (24-11). E’ ancora Gicquel che ci manda in semifinale tirando fuori. A Palazzo Wanny è festa e adesso arriva il bello.

IL TABELLINO



ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-14, 29-27, 25-13)



ITALIA: Orro 4, Pietrini 13, Danesi 8, Antropova 14, Sylla 10, Lubian 4, Fersino (L). Bosio, Egonu 4, Squarcini. N.e. Degradi, Nwakalor, Parrocchiale, Omoruyi. All. Mazzanti.

FRANCIA: Cazute 4, Bauer 2, Gicquel 12, Rotar, Sylves 6, Stojilkovic, Giardino (L). Elouga 4, Olinga-Andela 1, Respaut, Diouf 1, Bah 7, Gelin. N.e. Chouikh-Barbez. All. Rosusseaux.

ARBITRI:Boulanger (BEL), Koutsoulas (GRE).

Durata Set: 22’, 34’, 25’. Tot : 81’

Italia: 5 bv, 8 bs, 15 m, 17 et.

Francia: 4 bv, 9 bs, 5 m, 22 et..

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

OTTAVI DI FINALE-



Palazzo Wanny (Firenze)

26/8 Francia-Romania 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25-23)

26/8 Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

27/8 Olanda-Svizzera 3-0 (25-17, 25-19, 25-12)

27/8 Bulgaria-Slovacchia 3-2 (16-25, 17-25, 25-19, 25-20, 15-9)

Bruxelles (Belgio)

27/8 Turchia-Belgio 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30)

27/8 Polonia-Germania 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

28/8 Serbia-Svezia 3-0 (25-17; 25-13; 25-16)

28/8 Rep.Ceca-Ucraina 3-2 (25-22; 25-22; 20-25; 10-25; 15-12)

QUARTI DI FINALE-



Palazzo Wanny (Firenze)

QF4 Bulgaria-Olanda 3-0 (25-11; 25-13; 25-19)

QF3 Italia-Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13)

Bruxelles (Belgio)

30/8 QF2 Turchia-Polonia ore 17 (Sky Sport Summer e Sky Sport Arena)

30/8 QF1 Serbia-Rep.Ceca (Sky Sport Arena)

SEMIFINALI e FINALI a Bruxelles

1/9 Semifinali (ore 17 e ore 20): Vinc QF2 – Vinc QF3; Vinc QF1 – Vinc QF4.

3/9 Finali (ore 16 e ore 19.30): 3°-4° posto; 1°-2° posto.