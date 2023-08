Europei Maschili: domani si gioca Italia-Estonia

PERUGIA - L'Italia è pronta a tuffarsi nel secondo match del suo Europeo che domani la opporrà, alle 21.15 al Pala Barton di Perugia , all'Estonia. L'impianto perugino, rinnovato per l’occasione con l’aumento della sua capienza, si preannuncia già da oggi gremito in ogni ordine di posti. La sfida con gli estoni è un inedito per gli azzurri che l'hanno affrontata, e per altro battuta, una sola volta nella storia della nazionale maggiore.

LE PAROLE DEL COMMISSARIO TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

« Perugia è stata una piazza per me importante, è stata la mia prima esperienza da allenatore dopo quella a Cuneo da allenatore-giocatore. Abbiamo dato sicuramente una spinta importante in quegli anni avvicinando la gente a questo sport, in questi anni Perugia sta raccogliendo risultati importanti con un lavoro importante da parte della società. Parlando del nostro gruppo, ci tengo a dire che il nostro è un gruppo aperto a tutti, lo conferma le opportunità che stanno avendo alcuni elementi. Sicuramente un punto di riferimento è Simone Giannelli, a livello di esempio e di quello che riesce a trasmettere alla squadra. Senza Anzani il Vice Capitano è diventato Lavia, anche Russo è cresciuto tanto, non voglio dimenticarmi nessuno ma tutti stanno trovando il proprio spazio, che ripeto è aperto a tutti. La Serbia dal punto di vista tecnico è più completa rispetto all'Estonia che sicuramente non sarà facile da affrontare, quando si giocano questi tornei non esistono avversarie facili, esiste solo quello che vuoi realizzare con la tua squadra ».

LE PAROLE DI SIMONE GIANNELLI-

« Sono contentissimo di giocare a Perugia, che ospiterà due partite molto importanti per noi, e sarà sicuramente un momento importante per il movimento in un palazzetto che potrà ospitare ancora più gente. Parlando della nostra squadra, giovane, ci tengo a sottolineare che la nostra età non deve essere né un alibi né un vantaggio. Andremo avanti nelle nostre cose, stiamo lavorando tanto sulla solidità mentale, è un qualcosa che vogliamo tenerci stretto ma non è scontato. Restiamo umili, col Belgio è stata una buona partita ma andiamo avanti e pensiamo alle nostre cose”. Con un passato da allenatore a Perugia ».

LE PAROLE DI ROBERTO RUSSO-

« Arriviamo bene alle prossime partite, abbiamo fatto un buon esordio ma dobbiamo rimanere umili e pensare gara per gara. Ora pensiamo solo all'Estonia, la nostra prossima avversaria. Arriviamo in forma a queste due gare di Perugia, conosco bene la carica che può dare questo pubblico e questo palazzetto e il mio invito è rivolto proprio a loro, che dovranno essere la nostra arma in più ».

GLI AZZURRI IN TV NELLA PRIMA FASE-



31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer, NOW TV)

1/09, ore 21.15: Serbia-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, NOW TV)

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)



LE ALTRE GARE TRASMESSE-



30/08, ore 21: Svizzera-Serbia (RAI Sport)

31/08, ore 18: Serbia-Belgio (RAI Sport)

2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)

LE GARE DI OGGI-



POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)



30 agosto: ore 18.00 Germania-Estonia, ore 21.00 Svizzera-Serbia



POOL B - Bulgaria (Varna)



30 agosto: ore 17.30 Slovenia-Ucraina, ore 20.30 Finlandia-Croazia



POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)



30 agosto: ore 20.00 Macedonia del Nord-Danimarca



POOL D - Israele (Tel Aviv)



30 agosto: 17.00 Turchia-Francia, ore 20.00 Romania-Portogallo



CALENDARIO E RISULTATI DELLA PRIMA FASE-



POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)



Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

30 agosto: ore 18.00 Germania-Estonia, ore 21.00 Svizzera-Serbia

31 agosto: ore 18.00 Serbia-Belgio, ore 21.15 Estonia-Italia

1 settembre: ore 18.00 Germania-Svizzera, ore 21.15 Serbia-Italia

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia-Svizzera

5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia



POOL B - Bulgaria (Varna)



Spagna-Bulgaria 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)

30 agosto: ore 17.30 Slovenia-Ucraina, ore 20.30 Finlandia-Croazia

31 agosto: ore 17.30 Ucraina-Croazia, ore 20.30 Finlandia-Bulgaria

1 settembre: ore 17.30 Finlandia-Slovenia, ore 20.30 Croazia-Spagna

2 settembre: ore 17.30 Slovenia-Spagna, ore 20.30 Bulgaria-Ucraina

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria



POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)



30 agosto: ore 20.00 Macedonia del Nord-Danimarca

31 agosto ore 17.00 Montenegro-Olanda, ore 20.00 Polonia-Repubblica Ceca

1 settembre ore 17.00 Olanda-Polonia, ore 20.00 Danimarca-Repubblica Ceca

2 settembre ore 17.00 Olanda-Repubblica Ceca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca



POOL D - Israele (Tel Aviv)



Grecia-Israele 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15)

30 agosto: 17.00 Turchia-Francia, ore 20.00 Romania-Portogallo

31 agosto: 17.00 Francia-Portogallo, ore 20.00 Romania-Israele

1 settembre: 17.00 Romania-Turchia, ore 20.00 Portogallo-Grecia

2 settembre: 17.00 Turchia-Grecia, ore 20.00 Israele-Francia

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele