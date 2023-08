PERUGIA- In memoria delle vittime dell’incidente sulla linea ferroviaria Torino-Milano che ha causato la morte di cinque operai, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha invitato tutte le federazioni a far osservare un minuto di raccogliemento su tutti i campi dove si svolgeranno eventi sportivi in questo fine settimana. La Fipav ha predisposto che si inizierà al Pala Barton di Perugia, in occasione della partita degli Europei fra Italia ed Estonia che andrà in scena stasera.