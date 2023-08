Europei Maschili: l'Italia supera in scioltezza l'Estonia

PERUGIA- Il doveroso minuto di raccoglimento, per commemorare i cinque operai travolti da un treno in transito sulla Milano-Torino, ha preceduto l'attesa Italia-Estonia, seconda partita degli azzurri nell'Europeo. Continua spedita la marcia degli azzurri. Quello di questa sera non era certo uno dei banchi di prova più probanti, tuttavia l’Italia ha dimostrato anche stasera, come contro il Belgio, di essere in un eccellente stato di forma pronta alle più probanti sfide del Campionato Europeo . Davanti ai 2932 del Pala Barton e ai Ministri Francesco Lollobrigida ed Andrea Abodi, Giannelli e compagni si impongono 3-0 (25-17; 25-22; 25-19), giocando una bella partita, ma senza neanche spingere troppo sull’acceleratore e facendo registrare anche qualche piccola sbavatura in ricezione, fondamentale che ci ha fatto soffrire nella fase centrale del secondo set. Ci sarà tempo per crescere ed essere al massimo quando ce ne sarà bisogno. Domani sera contro la Serbia (ore 21.15) sarà decisamente più dura, ma questa Italia non può e non deve temere nessuno.

De Giorgi si affida al sestetto titolare con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Galassi e Russo al centro, Lavia e Michieletto in posto 4, Balaso libero.

L'Estonia in campo con Vanker in regia, Venno opposto, Tammemaa e Aganits al centro, Juhkami e Tammearu di banda, Maar libero.

Inizio tambureggiante per gli azzurri. Lavia rompe il ghiaccio mettendo a segno i primi due punti del match (2-0). Servizio bomba di Galassi mal ricevuto e andiamo (5-2). Il settimo punto lo firma Simone Giannelli sempre dai nove metri (7-3). Muro di Michieletto (8-3). Prosegue la serie del capitano al servizio, block di Romanò (9-3). Il nostro muro funziona a dovere e stavolta sono le mani di Russo a metterla giù. Il nostro centralone si ripete con un colpo imperioso (11-4). L’Estonia non molla di un centimetro e risale a -3 (12-9). Romanò da seconda linea ci riporta su (15-10). Roberto Russo prosegue nel suo splendido Europeo facendosi sentire a muro (17-11). Pipe di Daniele Lavia, dopo un servizio di Giannelli che mette in crisi la ricezione (19-12). Ancora un muro di Russo (20-14). L’attacco azzurro funziona arriviamo al set point (24-16). In scioltezza chiudiamo il primo set (25-17). Ci pensa Galassi a mettere giù l’ultimo pallone.

Nel secondo set ace sporco di Romanò e subito 4-1 per gli azzurri. L’Estonia però serve molto bene e con una battuta di Tammemaa si ritorna in parità (4-4). E’ sempre Russo che ci porta a + 2 (8-6). Ancora due ace dell’Estonia con Aganits e subiamo il sorpasso (8-9). I nostri avversari ci credono e allungano con due muri di Venno, il migliore dei suoi (9-13). Paghiamo una ricezione che funzione ad intermittenza. De Giorgi manda nella mischia Rinaldi e mai scelta fù più azzeccata. Lo schiacciatore di Modena diventa subito protagonista. Giannelli si affida alla mano calda di Romanò che ci tiene in scia (14-16). L’ace di Giannelli ci porta a ridosso (16-17) dei nostri avversari che però giocano una bella pallavolo e servono in maniera molto potente. Rinaldi va al servizio carico, due muri (Giannelli e Romanò) e rimettiamo la testa avanti (19-18). Poi il giovane schiacciatore, all’esordio in un Europeo, si mette in proprio e firma un ace, bissato dal block del solito Russo (21-18). Rinaldi non si ferma più e mette a segno un altro servizio vincente (22-18). Una battuta errata di Tammemaa ci regala tre set point. Il secondo lo trasforma ancora Galassi (25-22).

De Giorgi conferma Rinaldi nel sestetto di partenza del terzo set ed il ‘figlio d’arte’ non delude. L’abbrivio del parziale è perentorio per gli azzurri ma l’Estonia non ha rinunciato a lottare (4-2). Murone di Giannelli (5-2). Un errore di Venno ci lancia (8-5). Un altro block, stavolta di Lavia, ci manda a +4 (10-6). La ricezione però continua a balbettare e l’Estonia risale a -2 (10-8). Giannelli si affida alle mani di Romanò e l’opposto continua il suo show (13-9). Sono le mani del nostro capitano a muro a mettere a segno il 16-12. Galassi piazza due ace con in mezzo una schiacciata Rinaldi, che acquisisce fiducia pallone dopo pallone e siamo 19-12. L’Estonia si riavvicina pericolosamente, subiamo un muro sanguinoso (20-16). Controlliamo il finale. Galassi ci porta al set point (24-18). Al primo cambio palla Yuri Romanò mette fine alla contesa (25-19).

IL TABELLINO-

ITALIA-ESTONIA 3-0 (25-17, 25-22, 25-19)

ITALIA: Michieletto 3, Giannelli 4, Balaso (L), Scanferla (L), Galassi 7, Lavia 13, Romanò 18, Russo 8, Rinaldi 8. N.e. Sbertoli, Scanferla (L), Bovolenta, Sanguinetti, Mosca, Bottolo. All. De Giorgi.

ESTONIA: Treial ne, Vanker, Allik 1, Juhkami 7, Teppan 2, Tammearu 3, Taht ne, Maar (L), Venno 15, Vahter (L) ne, Tammemaa 4, Aganits 4, Keel, Aru N.e. Treial, Taht, Vahter (L), All. Rikberg.

ARBITRI: Sarikaya (Turchia) e Robles Garcia (Spagna)

DURATA SET: 27’, 33’, 29’ Tot: 89’