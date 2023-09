PERUGIA-Ancora ascolti televisivi importanti per la nazionale maschile di pallavolo. La sfida con l'Estonia, secondo appuntamento degli azzurri agli Europei, è stata seguita in diretta da 1.006.520 telespettatori su RAI Sport con uno share del 6,24%. Numeri importanti anche sui canali SKY Sport Summer, sono stati 206.693 i contatti per la gara di ieri per un 1,3% di share. Questa sera la gara tra Italia e Serbia sarà trasmessa su RAI 2 e su SKY Sport Summer.