Europei Maschili: gli azzurri in gran spolvero, la Serbia nulla può

PERUGIA- Cresce nel rendimento e nella sua autostima l'Italia di Ferdinando De Giorgi che anche stasera, davanti ai 3970 del Pala Barton, ha vinto, come nelle due precedenti partite dell'Europeo per 3-0 (25-15; 25-19; 25-21) ma stavolta contro un avversaria di maggior caratura rispetto a Belgio ed Estonia. La Serbia infatti, che nelle sue file annovera campioni come Atanasjievic (acclamato dal pubblico di Perugia per il quale è stato per anni l'idolo assoluto) e Podrascanin (altro ex Block Devils), ha fatto di tutto per rendere la vita complicata alla nostra nazionale ma alla fine si è dimostrata impotente al cospetto di un' Italia a tratti irresistibile, ben registrata in tutti i reparti, ricezione, attacco ma soprattutto a muro. Un successo importante che ci proietta matematicamente agli ottavi e ci mantiene saldamente in testa al nostro raggruppamento. Ora la nazionale si trasferisce ad Ancona dove affronterà la Svizzera, per la gioia di tutti gli appassionati marchigiani.

De Giorgi per l'occasione conferma le scelte delle prime due partite schierando Giannelli in regia, Romanò opposto, Galassi e Russo centrali, Michieletto e Lavia di banda, Balaso libero.

Primo punto azzurro firmato da Russo ma la Serbia risponde. Un ace di Krsmanovi? manda i nostri avversari avanti 1-3, ma l’Italia è lì concentrata ed è subito 3-3. Giannelli e soci faticano a prendere le misure e Kujundzic riporta i suoi avanti di due (5-7). Ace di Michieletto e gap ricucito (8-8). Roberto Russo conferma il suo stato di grazia con un muro imperioso (9-8). Si ripete Michieletto, altro servizio bomba e mettiamo avanti la testa (10-8). L’Italia è precisa nel cambio palla ma il risultato resta in bilico. Un servizio potente di Lavia ci porta a + 4 (15-11) è il break decisivo. Russo non fa sconti a muro, Michieletto piazza un'altra bomba dai nove metri, Russo mette un altro sigillo, Michieletto è spietato al servizio, Lavia fa la voce grossa sotto rete e il set vola via liscio, liscio (24-14). La Serbia molla gli ormeggi e l’Italia è in vantaggio (25-15).

Nel secondo set subito il break grazie ad un grande attacco di Daniele Lavia (2-0) ribadito da un muro a 1 di Simone Giannelli (3-0). La nostra ricezione stasera funziona a meraviglia. Michieletto riscatta il balbettante inizio di ieri dando un grande contributo alla causa comune. Il cambio palla è sempre agevole per le due contendenti, fino a che Romanò non mette a segno un altro contrattacco (7-3). Michieletto fa ancora male dai nove metri (9-4). La Serbia sembra impotente, annichilita dal nostro muro. Galassi firma il 13-6, non c’è partita. Podrascanin e compagni hanno un sussulto e risalgono 16-13. L’Italia non trema e tiene sotto controllo il parziale. Spettacolo con una schiacciata di prima intenzione di Simone Giannelli (22-17). Ennesimo muro di Russo e set point (24-18). La chiude Michieletto (25-19).

Si torna in campo e la Serbia parte forte grazie ad Atanasjievic che piazza una bomba delle sue (0-2). Ma gli azzurri sono lì e ristabiliscono subito la parità (2-2). Il muro di Krsmanovi? regala ancora un break ai nostri avversari (5-7) ma Galassi annulla subito il doppio vantaggio con un muro dolomitico (7-7). Giannelli, davanti al suo pubblico continua a dare spettacolo con una prodezza ad una mano (9-9). L’equilibrio non si spezza, le due squadre sono precise nel cambio palla fino ad un colpo vincente di Peric (11-9). Lavia dalla seconda linea sigla la nuova parità (12-12). Lo stesso schiacciatore calabrese ci regala il primo vantaggio nel set (14-13). Romanò ribadisce e saliamo 15-13. Lo stesso Yury la spara fuori, la Serbia ci riprende di nuovo (17-17). Con Lavia al servizio riallunghiamo (19-17) ma il set dobbiamo soffrircelo stavolta. Attacco in palleggio di Michieletto e siamo a +3 (21-18). Le castagne dal fuoco le tira fuori ancora una volta Roberto Russo che ci porta al match point con un gran muro (24-20). Romanò non sbaglia e, come ieri sera contro l’Estonia, completa l’opera.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Michieletto (Italia)- « Questa sera siamo scesi in campo molto concentrati. Il livello dell’avversario richiedeva un livello di gioco più alto e ognuno di noi ha fatto il proprio dovere. Non ci aspettavamo un 3-0, ma questa Italia quando scende in campo concentrata è dura da battere. Il pubblico del Pala Barton è molto caldo e lo conosco bene da avversario, questa sera invece me lo sono goduto con il tifo a favore ed è stato bellissimo e ci ha dato una grossa mano ».

Roberto Russo (Italia)- « Se affrontiamo le gare sempre così sarà dura per gli avversari. Sono felice per questa terza vittoria nei Campionati Europei, ma ora la testa è già proiettata verso le prossime sfide. Sto bene – ha aggiunto il centrale azzurro – ma ho ancora tanto da migliorare. Giocare qui a Perugia è sempre un’emozione pazzesca perché il pubblico spinge al massimo e questa sera ne ho avuto l’ulteriore conferma. Ringrazio il pubblico del Pala Barton e spero che nelle prossime gare continueremo ad avere un tifo così caloroso ».

Daniele Lavia (Italia)- « E' bellissimo giocare con un pubblico così, ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una bella spinta in questi giorni. Non era facile affrontare la Serbia, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per conquistare la vittoria. Dovevamo trovare il gioco degli scorsi anni, è un percorso lungo ma lo stiamo facendo da inizio estate lavorando duramente per raggiungere i nostri obiettivi ».

Simone Giannelli (Italia)- « Non era scontata questa vittoria, la Serbia paga l'assenza di Uros Kovacevic sicuramente ma chi ha giocato sicuramente è stato di grande livello. Sono contento perchè era una partita difficile, dobbiamo giocare ancora due partite ma abbiamo fatto un passo importante. Sono contento per aver giocato queste due gare a Perugia, che ha avuto la possibilità di vivere queste due serate fantastiche, ho sentito l'affetto di tutti ».

IL TABELLINO-

ITALIA – SERBIA 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

ITALIA: Michieletto 12, Russo 10, Romanò 11, Lavia 13, Galassi 7, Giannelli 1, Balaso (L). Scanferla. N.e Sbertoli, Bottolo, Rinaldi, Bovolenta, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi

SERBIA: Podrascanin 3, Todorovic, Kujundzic 5, Krsmanovic 9 , Atanasijevic 9, Peric 5, Kapur (L). Ivovic 2, Batak. N.e. Kovacevic, Masulovic, Luburic, Krsteski, Nedeljkovic. All. Kolakovic

ARBITRI: Mezoffy (HUN), Sarikaya (TUR)

DURATA SET: 27’, 26’, 30’ Tot: 83’

Italia: 6 a, 18 bs, 10 mv, 22 et

Serbia: 2 a, 10 bs, 4 mv, 16 et

GLI AZZURRI IN TV NELLA PRIMA FASE-

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

LE ALTRE GARE TRASMESSE-

2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)

RISULTATI DI OGGI E GARE DI DOMANI-

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Germania-Svizzera 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-

POOL B - Bulgaria (Varna)

Finlandia-Slovenia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)

Croazia-Spagna 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)

2 settembre: ore 17.30 Slovenia-Spagna, ore 20.30 Bulgaria-Ucraina

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

Danimarca-Repubblica Ceca 1-3 (15-25, 25-23, 27-29, 22-25)

Olanda-Polonia 1-3 (25-23, 13-25, 19-25, 22-25)

2 settembre ore 17.00 Olanda-Repubblica Ceca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro

POOL D - Israele (Tel Aviv)

Romania-Turchia 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15)

Portogallo-Grecia 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 16-25, 12-15)

2 settembre: 17.00 Turchia-Grecia, ore 20.00 Israele-Francia

CALENDARIO E RISULTATI DELLA PRIMA FASE-

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

Germania-Estonia 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

Svizzera-Serbia 0-3 (19-25, 16-25, 19-25)

Serbia-Belgio 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-20)

Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)

Germania-Svizzera 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia-Svizzera

5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia

POOL B - Bulgaria (Varna)

Spagna-Bulgaria 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)

Slovenia-Ucraina 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-20)

Finlandia-Croazia 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Ucraina-Croazia 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 15-25, 13-15)

Finlandia-Bulgaria 1-3 (26-28, 25-27, 25-15, 16-25)

Finlandia-Slovenia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)

Croazia-Spagna 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)

2 settembre: ore 17.30 Slovenia-Spagna, ore 20.30 Bulgaria-Ucraina

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

Macedonia del Nord-Danimarca 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-22)

Montenegro-Olanda 0-3 (19-25, 18-25, 22-25)

Polonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)

Danimarca-Repubblica Ceca 1-3 (15-25, 25-23, 27-29, 22-25)

Olanda-Polonia 1-3 (25-23, 13-25, 19-25, 22-25)

2 settembre ore 17.00 Olanda-Repubblica Ceca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca

POOL D - Israele (Tel Aviv)

Grecia-Israele 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15)

Turchia-Francia 0-3 (20-25, 28-30, 25-27)

Romania-Portogallo 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)

Francia-Portogallo 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-15)

Romania-Israele 2-3 (25-27, 25-12, 25-21, 22-25, 8-15)

Romania-Turchia 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15)

Portogallo-Grecia 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 16-25, 12-15)

2 settembre: 17.00 Turchia-Grecia, ore 20.00 Israele-Francia

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele