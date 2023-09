Italia-Olanda, finale per il bronzo, chiude il nostro Europeo

BRUXELLES (BELGIO)- Un'Italia delusa ma non demotivata si prepara all'ultimo impegno del suo Europeo. La squadra di Mazzanti non vuole mollare, nonostante la sconfitta in semifinale al tie break per mano della Turchia in semifinale. Domani, domenica 3 settembre, le azzurre scenderanno in campo per conquistare il gradino più basso del podio sfidando l'Olanda alle 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai 1 e da Sky Sport Arena. Sarebbe comunque per la nostra nazionale un buon risultato, terzo podio consecutivo dopo il bronzo del 2019 e l'oro del 2021. A sfidare le azzurre una formazione che è reduce da un buon percorso e dalla sconfitta in semifinale per 3-1 contro la Serbia. L’importante sfida con la nazionale “orange” è stata presentata nel pomeriggio dal CT Davide Mazzanti, dalla palleggiatrice Alessia Orro e dal libero Beatrice Parrocchiale nel corso del consueto media meeting organizzato presso l’Hotel Van Der Walk di Bruxelles.

I PROTAGONISTI-



Davide Mazzanti (Allenatore Italia) – « Abbiamo avuto nella bella costanza nella partita e questo è quello che mi porto di buono da ieri. Nel quarto set eravamo in controllo ma la partita ha cambiato direzione improvvisamente e noi non siamo stati bravi a tenere il passo per chiuderla. Però a livello di costanza e rendimento forse abbiamo giocato la miglior partita dell’anno eppure adesso stiamo commentando una sconfitta e questo fa un po’ male. Ma la delusione non è delle peggiori perché abbiamo giocato in un modo che io immaginavo a volte anche addirittura meglio di come mi potessi aspettare. E questo mi genera orgoglio perché so che c’è ancora tanto margine in alcune situazioni del gioco. Ho parlato con la squadra ed ho detto loro su cosa dobbiamo migliorare per proseguire un percorso che è già iniziato ».

Alessia Orro (Italia) – « Forse la sconfitta al mondiale in semifinale fece più male ma credo che quell’esperienza dell’anno scorso ci aiuterà ad affrontare anche questa. Conosco le mie compagne e sono sicura che scenderemo in campo con la voglia di riscattarci perché vogliamo quella medaglia e non voglio andar via senza salire sul podio, vogliamo fortemente la medaglia. Ho ripensato alla partita a quello che potevamo fare e non abbiamo fatto ma in generale adesso dobbiamo resettare e ripartire per chiudere l’Europeo nel migliore dei modi ».

Beatrice Parrocchiale (Italia) – « Non ci siamo dette molto dopo la sconfitta perché in questi momenti c’è poco da dire. Adesso va compiuto lo step per chiudere bene questo Europeo magari conquistando il terzo posto. La sconfitta brucia così come bruciano le botte di Vargas a cui faccio i complimenti per la bella prestazione. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nei momenti in cui bisognava spingere mentre loro sono cresciute nonostante fossero spalle al muro. Adesso però dobbiamo restare lucide per analizzare quanto fatto, nel bene e nel male, per migliorare e ripartire più forti di prima ».

Le 14 DELL'OLANDA-

Palleggiatrici: 10. Sarah Van Aalen, 12. Britt Bongaerts, 14. Laura Dijkema (C).



Opposti: 4. Celeste Plak, 26. Elles Dambrink.



Schiacciatrici: 5. Jolien Knollema, 18. Marrit Jasper, 19. Nika Daalderop, 33. Nova Marring.



Centrali: 7. Juliet Lohuis, 16. Indy Baijens, 23. Eline Timmerman.



Liberi: 1. Kirsten Knip, 25. Florien Reesink



C.T.: Felix Koslowski

I PRECEDENT ITALIA-OLANDA-

63 Vittorie, 58 Sconfitte, 121 match disputati

OTTAVI DI FINALE



Palazzo Wanny (Firenze)

Francia-Romania 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25-23)

Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Olanda-Svizzera 3-0 (25-17, 25-19, 25-12)

Bulgaria-Slovacchia 3-2 (16-25, 17-25, 25-19, 25-20, 15-9)



Bruxelles (Belgio)

Turchia-Belgio 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30)

Polonia-Germania 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Serbia-Svezia 3-0 (25-17; 25-13; 25-16)

Rep.Ceca-Ucraina 3-2 (25-22; 25-22; 20-25; 10-25; 15-12)



QUARTI DI FINALE



Palazzo Wanny (Firenze)

QF4 Bulgaria-Olanda 3-0 (25-11; 25-13; 25-19)

QF3 Italia-Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13)



Bruxelles (Belgio)

QF2 Turchia-Polonia 3-0 (25-23; 25-22; 25-18)

QF1 Serbia-Rep.Ceca 3-1 (24-26; 25-17; 25-11; 25-14)



SEMIFINALI a Bruxelles

Italia-Turchia 2-3 (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15)

Serbia-Olanda 3-1 (25-21; 15-25; 25-22; 25-21)



FINALI a Bruxelles

3/9 ore 16:30: Italia-Olanda (Rai 1 e Sky Sport Arena)

3/9 ore 20:00: Serbia-Turchia (Sky Sport Summer e Sky Sport Arena)