Europei Maschili: vigilia di Italia-Svizzera, azzurri a caccia del 1° posto

ANCONA- Vigilia di Italia-Svizzera, quarta partita degli azzurri nel Campionato Europeo di pallavolo , che andrà in scena domani alle 21.15 al Pala Ruffini di Ancona. L'Italia, a punteggio pieno dopo tre partite senza aver ceduto neanche in set, si prepara allo sprint finale verso gli Ottavi, in programma a Bari il 9 e 10 settembre. Il match di domani precederà quello di mercoledì contro la Germania. Con la qualificazione in tasca Giannelli e compagni giocheranno per mantenere il primo posto che garantirà un accoppiamento certamente più morbido. Sarà battaglia invece per la conquista degli altri tre pass per la fase successiva. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, come predicato da inizio stagione, cercheranno di guardare solo nel proprio campo, al proprio gioco e al proprio percorso, così come fatto nelle prime tre gare vinte tra Bologna e Perugia. Ad aprire la tappa di Ancona sono state le parole del tecnico e dei “marchigiani” azzurri, dall’osimano, nativo di Recanati, Leandro Mosca, ai due veneti trapiantati a Civitanova Mattia Bottolo e Fabio Balaso, che hanno incontrato la stampa questa mattina commentando quanto fatto fino ad ora e il prosieguo del percorso.

LE PAROLE DEL TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

« Quelle precedenti sono state partite che hanno avuto una giusta intensità, soprattutto contro la Serbia, squadra tecnicamente più forte, è stata di buon livello, siamo cresciuti in qualcosa. Il nostro obiettivo è quello di mettere nel corso di questa prima fase, continuità nelle situazioni di gioco. Le prossime due partite in programma ad Ancona ci aspetta la Svizzera, forse la squadra meno quotata di questo girone, ma dobbiamo esser bravi a pensare a noi, dobbiamo chiudere bene questo girone. Quello che riusciamo a fare bene contro Svizzera e Germania ce lo porteremo dietro per le fasi successive. Siamo focalizzati sul presente, alla prossima fase ci penseremo al termine della fase a gironi ».

LE PAROLE DI LEANDRO MOSCA-

« Non vediamo l'ora di scendere in campo ad Ancona, anche se siamo già qualificati agli ottavi daremo il meglio di noi nelle prossime due partite. Da marchighiano spero di mettere piede in campo, sarà emozionante per me di fronte alla gente della mia terra che sicuramente ci aiuterà con il proprio calore. Non ci faremo distrarre da nulla, cercheremo di restare concentrati su di noi per fare bene contro Svizzera e Germania. E' stata un'estate lunga, anche se il quarto posto in VNL ci spinge a cercare il pronto riscatto, e lo vogliamo fare subito con questo europeo. E' il primo europeo per me questo e sto cercando di viverlo nel migliore dei modi con questo gruppo fantastico, farne parte è un onore ».

LE PAROLE DI FABIO BALASO-

« Come ho detto anche in altre occasioni non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte del campo ma dobbiamo pensare a noi, a giocare la miglior pallavolo possibile. La vittoria con la Serbia, test importante da superare, ci ha confermato che a livello di gioco siamo ad un buon punto, siamo stati sempre sul pezzo, nonostante qualche momento di difficoltà, ma ne siamo sempre usciti fuori. Le partite non sono tutte uguali, troveremo difficoltà, dobbiamo vivere ogni partita, giocare palla per palla, consapevoli che le difficoltà sono dietro l'angolo. Spero il pubblico venga numeroso al palazzetto, abbiamo bisogno del nostro pubblico. Le prossime due partite ci serviranno per capire a che punto siamo, come ho già detto prima dobbiamo guardare a noi e non agli avversari prossimi e futuri ».

LE PAROLE DI MATTIA BOTTOLO-

« Credo che la prima parte di questo europeo è stata positiva, contro avversarie di buon livello. Nelle prossime due partite con Svizzera e Germania dobbiamo avere lo stesso approccio che abbiamo avuto fino ad ora, pensando al nostro gioco. Sono contento di fare tappa qui nelle Marche, terra che mi accoglie da due anni che sto apprezzando tanto. Credo di aver maturato la consapevolezza di indossare questa maglia, se guardo all'estate azzurra fino ad oggi abbiamo fatto un percorso importante e posso dire di ritenermi soddisfatto del mio personale. Voglio dare il mio aiuto alla squadra come ho cercato di fare fino ad oggi. Come già detto cerchiamo di guardare a noi, come già fatto gli scorsi anni non guardiamo alle avversarie e al girone che incroceremo negli ottavi, andiamo avanti su questa strada ».

GLI AZZURRI IN TV NELLA PRIMA FASE-



4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

LE ALTRE GARE TRASMESSE-



2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)

LE GARE DI OGGI

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

POOL B - Bulgaria (Varna)

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

POOL D - Israele (Tel Aviv)

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

CALENDARIO E RISULTATI DELLA PRIMA FASE-



POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)



Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

Germania-Estonia 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

Svizzera-Serbia 0-3 (19-25, 16-25, 19-25)

Serbia-Belgio 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-20)

Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)

Germania-Svizzera 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia-Svizzera

5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia



POOL B - Bulgaria (Varna)



Spagna-Bulgaria 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)

Slovenia-Ucraina 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-20)

Finlandia-Croazia 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Ucraina-Croazia 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 15-25, 13-15)

Finlandia-Bulgaria 1-3 (26-28, 25-27, 25-15, 16-25)

Finlandia-Slovenia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)

Croazia-Spagna 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)

Slovenia-Spagna 3-0 (25-19, 25-15, 25-15)

Bulgaria-Ucraina 3-1 (20-25, 25-17, 25-20, 25-23)

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria



POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)



Macedonia del Nord-Danimarca 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-22)

Montenegro-Olanda 0-3 (19-25, 18-25, 22-25)

Polonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)

Danimarca-Repubblica Ceca 1-3 (15-25, 25-23, 27-29, 22-25)

Olanda-Polonia 1-3 (25-23, 13-25, 19-25, 22-25)

Olanda-Repubblica Ceca 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

Macedonia del Nord-Montenegro 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca



POOL D - Israele (Tel Aviv)



Grecia-Israele 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15)

Turchia-Francia 0-3 (20-25, 28-30, 25-27)

Romania-Portogallo 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)

Francia-Portogallo 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-15)

Romania-Israele 2-3 (25-27, 25-12, 25-21, 22-25, 8-15)

Romania-Turchia 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15)

Portogallo-Grecia 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 16-25, 12-15)

Turchia-Grecia 3-1 (25-25, 26-24, 25-19, 25-22)

Israele-Francia 0-3 (21-25, 27-29, 17-25)

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele