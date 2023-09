BRUXELLES (BELGIO)- Chiude in bellezza, almeno per quel che riguarda gli ascolti TV, l'Europeo Femminile. Per Italia-Olanda, che metteva in palio la medagia di bronzo, sono stati 1.212.000 telespettatori, con punte di share del 12,5%, a seguire la diretta su Rai a cui vanno aggiunti i 156.000 telespettatori che invece hanno seguito le azzurre su Sky Sport Arena, per un totale di 1.360.000 utenti.