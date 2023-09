Italvolley, Egonu non è l'unico rebus da risolvere

La mancata presenza di Paola Egonu al torneo di qualificazione olimpica, che prenderà il via il 16 settembre in Polonia, svela ciò che è stato sbagliato in questa avventura delle azzurre all’ Europeo . Le dichiarazioni del ct Mazzanti, «Dopo il Mondiale non avevo più in mano la squadra» e del presidente federale Giuseppe Manfredi , «Mi domando se siamo la squadra più forte del mondo», certificano il naufragio dell’Italia con Paola Egonu e di quella senza l’opposta.

Ma Paola non è l’unico problema. C’è stato un flop nel gestirla con tutto il suo talento e le sue fragilità, c’è stato un flop nella gestione dell’allontanamento di una vecchia guardia di grande peso. La scelta è stata condivisa con la Federazione, dice Mazzanti, ma questo ha aperto notevoli problemi, perché mancavano soluzioni pronte per l’uso.

Italvolley, che problemi

L’Italia è andata in campo senza una panchina da cui attingere e il problema si ripropone per l’appuntamento polacco. La lista delle 25 non presenta nomi nuovi, che possano fare la differenza, nei ruoli dove siamo stati carenti. E le tante giovani che mietono successi con le giovanili? In quella lista non ci sono e a Lodz andremo con il gruppo della VNL. Infine c’è un problema di comunicazione. Dopo il 2018 è stata proposta al pubblico l’immagine di una Nazionale “ u ber alles”, complice la tv. Va bene l’evento, come è stato a Verona. Partite come Italia-Croazia dovrebbero tornare alla loro dimensione naturale. Partiamo da qui per evitare questo ed altri corto circuiti.