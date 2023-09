Europei Maschili: l'Italia batte la Germania ma solo al tie break

ANCONA- Fatica l'Italia , con il primo posto della Pool A degli Europei già in tasca, a battere una Germania che, ad onta della rivoluzione decisa dal tecnico Winiarski il quale ha tenuto in panchina molti dei suoi titolari e il bomber della squadra Grozer, ha giocato una sontuosa partita mettendo in soverchia difficoltà una nazionale non sempre concentrata e reattiva che ha sofferto molto in ricezione, riuscendo ad arginare le 'bombe' dei tedeschi con molti patemi. Alla fine l'abbiamo chiusa al tie break 3-2 (25-22; 23-25; 25-22; 14-25; 15-12), ma in alcuni momenti, soprattutto nel quarto set, siamo stati in balia dei nostri avversari. Festa grande al Pala Ruffini per i 5275 scatenati spettatori e per Giannelli e compagni che chiudono la fase a gironi con cinque vittorie ma ora testa bassa e lavorare perchè le prossime saranno da dentro o fuori. Gli azzurri agli ottavi affronteranno sabato 9 a Bari (ore 18.00) la Macedonia del Nord, quarta della Pool C, che oggi è stata battuta 3-0 dalla Repubblica Ceca.

De Giorgi non cambia e, dopo aver dato spazio a Sanguinetti e Mosca nella sfida con la Svizzera, torna al 6+1 più collaudato con Giannelli in regia, Romanò opposto, Galassi e Russo centrali, Lavia e Michieletto di banda, Balaso libero.

Germania rivoluzionata, Winiriaski schiera Tille in palleggio, Reichert in diagonale, Maase e Krage centrali, Rohrs e Karlitzek in posto 4, Zenger libero.

Il primo break della partita lo firma a muro Romanò, poi errore dei tedeschi (3-1). Roberto Russo a muro ci permette di allungare (5-2). Ace di Maase (5-4). La Germania passa ancora avanti con un ace di Rohrs (6-8) e un mani fuori di Karlitzek. Italia in questo momento della partita fuori fase in ricezione e ancora Karlitzek ci punisce dai nove metri (7-10). Fatichiamo a reagire. Muro di Rohrs, tedeschi avanti di quattro (9-13). Con Giannelli al servizio recuperiamo due break firmati Michieletto e Russo (12-13). Daniele Lavia mette a segno il punto del pareggio (16-16). Il block di Galassi ci riporta avanti (18-17). Una bomba dello stesso centrale dai nove metri ci porta a +2 (20-18). La squadra di Winiarski non molla (20-20) e finale complicato. Yuri Romanò, ben servito da Giannelli, ci porta a tre set point, il secondo lo trasforma Roberto Russo (25-22) ma non è stata una passeggiata.

L’ace di Michieletto accende la luce su secondo parziale (2-1) ma dai nove metri dall’altra parte della rete risponde Reichert (2-3). Giannelli si affida ai suoi centrali, Galassi e Russo non si fanno pregare ma la Germania tiene botta (4-7). Stessa situazione del primo set con l’Italia che balbetta, il gioco non decolla. E’ Roberto Russo che suona la carica chiudendo a rete dopo una brutta ricezione tedesca (9-10). Muro azzurro staccato, pallone che si insacca, contrattacco vincente di Karlitzek e Germania a + 4 (9-13). Romanò tiene in partita gli azzurri e poi il muro di Russo finalmente fa segnare un break per gli azzurri (14-16). Siamo di nuovo in scia (15-16). E’ Michieletto che raggiunge i tedeschi da posto 4 (16-16). Mani fuori di Tille e Germania ancora a + 2 (16-18). Combinazione perfetta Giannelli/Lavia e siamo ancora lì (19-19), ed è lo stesso schiacciatore calabrese, dopo una difesa monumentale di Giannelli, che ci fa mettere avanti la testa (20-19). Errore in attacco di Russo e siamo ancora sott’acqua (20-22). Stavolta il set point è dei tedeschi grazie una perentoria schiacciata di Röhrs (22-24). Karlitzek la chiude (23-25). Perdiamo il primo set del nostro europeo.

Nel terzo set Sbertoli prende il posto si Giannelli, De Giorgi cerca risposte dal suo secondo palleggiatore. E’ un’Italia più concreta rispetto al set precedente. Si parte con un parziale di 7-1 con una serie di Michieletto in battuta, impreziosita da un ace. I tedeschi però non hanno nessuna intenzione di mollare, palla dopo palla annullano lo svantaggio. Un colpo di Röhrs e un doppio ace di Tille annullano quasi completamente lo svantaggio (11-10). Sbertoli sale in cattedra, un muro e un servizio vincente ci portano 13-10. Reichert piazza due ace e siamo in parità (13-13). Si torna a viaggiare punto a punto. Una fiammata di Michieletto e riprendiamo fiato (18-15). Bomba dai nove metri di Romanò (19-15), finalmente di distendiamo. Muone di Russo e Italia a+ 5 (22-17). La Germania torna con prepotenza in partita (23-21), soffriamo anche in questo parziale, dominato per lunghi tratti. Russo ci porta al set point (24-21). Lavia la chiude (25-22), applausi per noi ma anche per i nostri avversari.

Ma non è finita e la conferma arriva dalle prime fasi del quarto set. Italia con Sbertoli confermato e Bottolo in campo per Lavia. Germania che parte avanti che sfrutta due erroracci azzurri (1-4). L’ace che ci riavvicina è di Romanò (3-4). Subiamo ancora un ace di Krage ed una pipe di Karlitzek, torniamo a -4 (6-10) Germania che gioca decisamente meglio di noi. Continuiamo a sbagliare, Romanò la spara fuori (8-13). Il set fila via e quasi non ce ne accorgiamo (9-15). De Giorgi inserisce Mosca per Russo. Maase la piazza dai 9 metri (9-16). Tocca anche a Rinaldi ma l’inerzia della partita è ancora tutta dalla parte dei tedeschi. Altra bomba al servizio di Tille e l’Italia non riesce a reagire (13-21). Mosca murato, attacco di Rohrs, in questo momento siamo fuori dalla partita, (14-24) per i nostri avversari. Dieci set point per i tedeschi ai quali ne basta uno che Maase chiude con una slash. (14-25), brutta botta per l’Italia. Si va al quinto set.

Tie break che inizia con De Giorgi che lascia in campo Sbertoli, Rinaldi e Mosca. Michieletto fa esplodere la sua potenza dai nove metri (2-0). Manteniamo un piccolo break di vantaggio (6-4), i tedeschi sono meno precisi al servizio, cambiamo campo 8-6. Torna in campo capitan Giannelli per alzare il muro. Rinaldi la spara fuori e siamo di nuovo in parità (10-10). Sbertoli di nuovo in campo al servizio ed arriviamo al match point (14-12). Röhrs la spara fuori (15-12), vinciamo senza brillare. D’ora in poi non si potrà più sbagliare, le prossime saranno da dentro o fuori.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Sbertoli (Italia)- « Sono contento di aver dato il mio contributo oggi, è servito alla squadra e di questo sono soddisfatto. Bisogna sempre farsi trovare pronti ma nella pratica non è sempre così facile. Michieletto vive grandi momenti nella partita, non solo nel terzo set dove ha forzato la battuta, ma lui sa che mi fido tanto di lui e ho stima di lui e sicurezza. Sono felice che si sia visto da fuori che la mia prova è stata buona, non è facile stando fuori. Credo che il lavoro che sto facendo personalmente sia quello giusto. E' bellissimo il giro d'Italia che stiamo facendo con il nostro pubblico, l'invito ora va alla gente pugliese, venite a vederci e sosteneteci ».

Tommaso Rinaldi (Italia)- « Sicuramente ci aspettavamo che partissero subito al 100%, era una partita da sfruttare al massimo e lo abbiamo fatto tutti e due. Ci hanno messo pressione in battuta e hanno difeso bene, hanno avuto un ottimo break che ci ha dato fastidio nei due set persi. Per me entrare è un motivo di orgoglio, quando entro mi diverto e do tutto me stesso. Spero continui così per il prosieguo del torneo ».

Gianluca Galassi (Italia)- « E' stata una bella partita combattuta, quelle belle da giocare, noi abbiamo mancato un pò nell'approccio alla partita ma abbiamo tante cose che possiamo portarci a Bari. La Germania ha giocato bene, ha spinto in battuta e anche le seconde linee hanno fatto un'ottima gara. Siamo stati bravi a recuperare in alcuni frangenti e a vincere. La vittoria fa sempre bene. Dobbiamo imparare a soffrire, se riusciamo a isolarci in queste situazioni potremo toglierci belle soddisfazioni ».

Alessandro Bovolenta (Italia)- « La Germania ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a non mollare mai. Questa vittoria ci soddisfa, abbiamo dato tutto e siamo felici ».

IL TABELLINO-

ITALIA – GERMANIA 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12)

ITALIA: Michieletto 21, Giannelli 1, Galassi 5, Lavia 10, Romanò 15, Russo 12, Balaso (L), Sbertoli 2, Scanferla (L), Bottolo 0, Rinaldi 3, Mosca 1. N.e. Bovolenta, Sanguinetti. All. De Giorgi.

GERMANIA: Tille 4, Reichert 14, Karlitzek 26, Krage 7, Rohrs 17, Maase 9, Zenger (L), Schott 0. N.e. Fromm, Kaliberda (L), Grozer, Kampa, Brehme, Krick. All. Winiarski.

ARBITRI: Ozan Cagi Sarikaya (TUR), Igor Porvaznik (SVK)

DURATA SET: 28’, 30’, 30’, 27’, 16’ Tot: 131’

Italia: 7 a, 20 bs, 9 mv, 29 et.

Germania: 13 a, 23 bs, 3 mv, 32 et.

LE CLASSIFICHE DELLA FASE A GIRONI-

Pool A

1. Italia 5 (14), 2. Serbia 4 (12), 3. Germania 3 (9), 4. Belgio 2 (7), 5. Estonia 1 (2), 6. Svizzera 0 (1).

Pool B

1. Slovenia 5 (15), 2. Croazia 3 (8), 3. Ucraina 2 (6), 4. Bulgaria 2 (6), 5. Spagna 2 (6), 6. Finlandia 1 (4).

Pool C

1. Polonia 5 (15), 2. Olanda 4 (12), 3. Repubblica Ceca 3 (9), 4. Macedonia del Nord 2 (6), 5. Montenegro 1 (3), 6. Danimarca 0 (0).

Pool D

1. Francia 4 (12), 2. Portogallo 3 (9), 3. Romania 3 (9), 4. Turchia 2 (8), 5. Israele 2 (4), 6. Grecia 1 (3).

IL CALENDARIO DELLA 2a FASE-

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

9 settembre 2023

ore 18.00: Ottavi di Finale "1" (Italia vs Macedonia del Nord)

ore 21.00: Ottavi di Finale "4" (Olanda vs Germania)

10 settembre

ore 18.00: Ottavi di Finale "2" (Polonia vs Belgio)

ore 21.00: Ottavi di Finale "3" (Serbia vs Repubblica Ceca)

Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

8 settembre 2023

ore 17.30: Ottavi di Finale "7" (Croazia vs Romania)

ore 20.30: Ottavi di Finale "6" (Francia vs Bulgaria)

9 settembre 2023

ore 17.30: Ottavi di Finale "5" (Slovenia vs Turchia)

ore 20.30: Ottavi di Finale "8" (Portogallo vs Ucraina)

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

QF3: Vincitrice Ottavi 5 vs 8

QF4: Vincitrice Ottavi 6 vs 7

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

QF1: Vincitrice Ottavi 1 vs 4

QF2: Vincitrice Ottavi 2 vs 3

Semifinali a Roma, 14 settembre



Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4



Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF3

Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Finale 1/2 ore 21.00

I RISULTATI DELLA FASE A GIRONI-

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)



Germania-Estonia 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)



Svizzera-Serbia 0-3 (19-25, 16-25, 19-25)



Serbia-Belgio 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-20)

Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)



Germania-Svizzera 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-



Estonia-Svizzera 3-2 (25-18, 25-21, 22-25, 21-25, 15-13)



Belgio-Germania 2-3 (25-22, 25-17, 15-25, 22-25, 12-15)

Serbia-Estonia 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)



Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)



Belgio-Estonia 3-1 (25-18, 25-17, 12-25, 25-19)



Germania-Serbia 1-3 (22-25, 25-20, 22-25, 18-25)



Svizzera-Belgio 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)



Italia – Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12)

POOL B - Bulgaria (Varna)

Spagna-Bulgaria 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)



Slovenia-Ucraina 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-20)



Finlandia-Croazia 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)



Ucraina-Croazia 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 15-25, 13-15)



Finlandia-Bulgaria 1-3 (26-28, 25-27, 25-15, 16-25)



Finlandia-Slovenia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)



Croazia-Spagna 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)



Slovenia-Spagna 3-0 (25-19, 25-15, 25-15)



Bulgaria-Ucraina 3-1 (20-25, 25-17, 25-20, 25-23)



Spagna-Finlandia 3-1 (25-21, 19-25, 25-21, 25-23)



Bulgaria-Croazia 1-3 (25-22, 16-25, 22-25, 21-25)



Ucraina-Finlandia 3-2 (25-23, 25-17, 23-25, 24-26, 15-13)



Croazia-Slovenia 0-3 (17-25, 18-25,14-25)



Spagna-Ucraina 0-3 (21-25, 21-25, 19-25)

Slovenia-Bulgaria 3-0 (31-29, 25-22, 32-30)

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

Macedonia del Nord-Danimarca 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-22)



Montenegro-Olanda 0-3 (19-25, 18-25, 22-25)



Polonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)



Danimarca-Repubblica Ceca 1-3 (15-25, 25-23, 27-29, 22-25)



Olanda-Polonia 1-3 (25-23, 13-25, 19-25, 22-25)



Olanda-Repubblica Ceca 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

Macedonia del Nord-Montenegro 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)



Danimarca-Montenegro 1-3 (25-18, 29-31, 22-25, 23-25)



Polonia-Macedonia del Nord 3-0 (25-12, 25-21, 25-14)



Danimarca-Olanda 1-3 (18-25, 24-26, 25-23, 20-25)



Repubblica Ceca-Montenegro 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)



Polonia-Danimarca 3-0 (25-23, 25-9, 25-20)

Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)



Montenegro-Polonia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

Macedonia del Nord-Repubblica Ceca 0-3 (19-25, 23-25, XX-25)

POOL D - Israele (Tel Aviv)

Grecia-Israele 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15)



Turchia-Francia 0-3 (20-25, 28-30, 25-27)



Romania-Portogallo 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)



Francia-Portogallo 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-15)



Romania-Israele 2-3 (25-27, 25-12, 25-21, 22-25, 8-15)



Romania-Turchia 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15)



Portogallo-Grecia 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 16-25, 12-15)



Turchia-Grecia 3-1 (25-25, 26-24, 25-19, 25-22)



Israele-Francia 0-3 (21-25, 27-29, 17-25)



Grecia-Romania 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 21-25)



Israele-Portogallo 0-3 (22-25, 21-25, 12-25)



Francia-Romania 1-3 (23-25, 25-16, 18-25, 21-25)



Portogallo-Turchia 3-2 (26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13)



Grecia-Francia 0-3 (19-25, 22-25, 17-25)



Turchia-Israele 3-0 (25-23, 25-13, 25-17