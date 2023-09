Europei Maschili: gli azzurri preparano la sfida con la Macedonia

BARI- La nazionale di De Giorgi, dopo la sofferta vittoria con la Germania che ha chiuso la Pool A con gli azzurri in testa, si è trasferita da Ancona a Bari dove sabato 9 settembre, alle ore 18.00, sfiderà negli ottavi la Macedonia del Nord, formazione che ha chiuso la Pool C al quarto posto. Impegno certamente non gravoso per Giannelli e compagni ma da affrontare al massimo della concentrazione perchè, come dimostrato dalla sfida con i tedeschi, le insidie sono sempre dietro l'angolo. Il gruppo comunque è solido e competitivo, come dimostrato in campo quando De Giorgi ha chiamato gli uomini della panchina a dimostrare il loro valore. A Bari arrivano insieme all’Italia anche nazionali del livello di Polonia, Olanda e Serbia, Repubblica Ceca e Belgio.