Europei Maschili: l'Italia batte la Macedonia e vola ai Quarti

BARI- Italia nei quarti di finale senza paura. Stasera gli azzurri, nel ribollente Pala Florio gremito da 5125 spettatori, ha superato di slancio l'ottavo di finale degli Europei con la Macedonia del Nord , avversario certamente non trascendentale ma al quale la squadra di De Giorgi non ha concesso praticamente nulla, esprimendo nel finale un'eccellente pallavolo.

La formazione di Milenkoski ha dato il massimo delle sue potenzialità, ha sfruttato qualche sbavatura dei nostri nel primo set per restare a lungo in partita, ma poi ha ceduto le armi ad una nazionale che è cresciuta punto dopo punto firmando un 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) che non è mai stato in discussione. Giannelli e compagni stasera assisteranno comodamente ad Olanda-Germania, l'ottavo dal quale uscirà l'avversaria che martedì 12 affronteremo per entrare nelle prime quattro.

De Giorgi si affida anche per questa sfida ai suoi fedelissimi: Giannelli in cabina di regia, Romanò in diagonale, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto in posto 4, Balaso libero.

Milenkoski sceglie Despotovski al palleggio, Gjorgiev opposto, Savovki e Madjunkov al centro, Milev e Ljaftov in posto 4, Angelovski libero.

Il ghiaccio lo rompe subito Daniele Lavia che mette a segno il primo punto azzurro, doppiato da un gran muro di Russo (2-0). Il nostro block funziona a meraviglia, Lavia firma il 5-2. Non siamo perfetti in ricezione e la Macedonia del Nord ne approfitta per riavvicinarsi concretizzando un bel contrattacco (5-4). Giannelli sale in cattedra e di seconda ci riporta a +3 (8-5). Michieletto con potenza imperversa da posto 4 e posto 2 e l’Italia va (12-8). E’ sempre Lavia che mette le sue manone a muro (14-9). Difendiamo palloni impossibili e Giannelli piazza un muro vincente (19-12). Sussulto di Gjorgiev e soci che sfruttano qualche sbavatura azzurra ed un servizio che non è più così efficace come all’inizio (19-15). Ancora un muro dei Macedoni (21-18). La portiamo comunque a casa con relativa facilità grazie ad una bomba da seconda linea di Yuri Romanò (25-20).

Si riparte con un super ace di Michieletto (3-1). La squadra Milenkoski continua a recitare la sua parte con grande dignità, un muro di Russo ed un errore Savovski ci proiettano a +4 (6-2) ma la reazione macedone non si fa attendere ed il punteggio torna in bilico (6-5). E’ Giannelli, che dimostra ancora una volta di avere la mano dello schiacciatore, a riportarci avanti di tre (8-5). Michieletto sprigiona la sua potenza (11-6). Prodezza di Balaso in difesa finalizzata da Lavia, un ace dello stesso schiacciatore calabrese e voliamo via (13-6), poi 14-6, grazie ad un errore di Milev. Roberto Russo con due imperiose conclusioni indirizza decisamente il parziale (20-9). Lavia ribadisce una ricezione errata (21-9). La Macedonia ‘scioglie (22-9). Non c’è più partita, arriva il set point su un servizio errato di Ljaftov (24-11). La chiude Gianluca Galassi con un imperioso primo tempo (25-12).

Italia che vuole confermarsi nel terzo parziale per chiudere il più velocemente possibile la pratica Macedonia del Nord. La ricezione azzurra ammortizza gli efficaci servizi degli avversari. Un contrattacco fuori di pochissimo ci regala il primo break (4-2), un ace sporco, con tocco del nastro di Russo ci porta 5-2. Gran difesa di Michieletto e tocco di Romanò e gli azzurri prendono il largo (6-2). Due ace di Romanò, il divario si allarga (9-3). Cammino azzurro in discesa, la nazionale di De Giorgi gioca in scioltezza, approfittando anche il fisiologico calo dei macedoni. Sale in cattedra Daniele Lavia, tre colpi vincenti scavano un solco ormai incolmabile (18-9). De Giorgi regala uno scampolo di partita ad Alessandro Bovolenta che entra in campo con il cipiglio dei più esperti. Milenkoski attinge dalla panchina ma l’inerzia della partita non cambia. Galassi mette a segno un muro ad una mano (22-11). Siamo in dirittura d’arrivo. Sbertoli è chiamato al servizio. Michieletto ci porta al match point (24-14). La pipe di Daniele Lavia ci regala ai quarti di finale (25-15). Tripudio sugli spalti del Pala Florio.