BARI- Il volley in TV continua a calamitare le attenzioni degli sportivi e non solo. Nonostante la diretta su Rai Sport di Italia-Olanda, quarto di finale dei Campionati Europei, sia andata in concomitanza con Italia-Ucraina di calcio, ha fatto registrare 993.000 spettatori con uno share del 5,1%, mentre sui canali SKY sono stati 382.000 gli spettatori per un totale nel corso della serata di oltre un milione di spettatori.