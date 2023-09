Italia-Francia, orario e dove vederla in tv: segui il volley live

ROMA - Alle ore 21.15 , a Roma , l' Italia sfida la Francia nella semifinale degli Europei di pallavolo . Gli azzurri di Fefè De Giorgi sono reduci dalla battaglia contro l'Olanda vinta al quinto set, una prova di forza importante in vista della gara contro i transalpini. Dall'altra parte della rete ci sarà la selezione, guidata da un altro italiano, il campionissimo Andrea Giani , che ha sete di rivincita: al Mondiale dello scorso anno, infatti, le due squadre si affrontarono ai quarti e ad avere la meglio fu proprio la nostra Nazionale che poi firmò un autentico capolavoro battendo in finale i padroni di casa della Polonia e conquistando l'alloro iridato che mancava dalla Generazione di fenomeni. Trionfalismi a parte, bisogna stare attenti ai francesi, guidati dall'estro spesso umorale di Ngapeth.

Lo sa bene capitan Giannelli: "Contro l'Olanda abbiamo sofferto come è giusto che sia, siamo all'Europeo. Ma siamo qui, vuol dire che è andata bene e siamo contenti. Siamo stati uniti, lucidi, attaccati alla consapevolezza che abbiamo e alla fine siamo riusciti a spuntarla portandola a casa. L'infortunio di Roberto Russo ci ha destabilizzato più dal punto di vista mentale, speriamo che si riprenda presto. Siamo stati però bravi a recuperare riportando la partita sui binari giusti. La Francia è sempre quella da 10 anni, una squadra che ha vinto quasi tutto ed è una delle più toste contro cui giocare. Sarà una partita da giocare a livello completo dal punto di vista tecnico". Gli fa eco il Ct Fefè De Giorgi: “La Francia è una squadra molto tecnica, questo significa che non ha punti deboli in particolare, è una squadra con la quale devi mantenere un buon livello di gioco e approfittare in alcuni momenti della partita. È una squadra che riesce a coprire i difetti, sa difendere. Come contro l'Olanda, bisognerà essere disposti ad affrontare momenti lunghi, anche in attacco non tirano sempre ma giocano con il muro spesso, bisognerà fare un gioco paziente ma continuo".

La semifinale degli Europei tra Italia e Francia è in programma alle ore 21.15 a Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.