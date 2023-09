ROMA- La prima finalista del Campionato Europeo è la Polonia che supera in rimonta una coriacea Slovenia che alla fine ha pagato l'infortunio subito dal palleggiatore Gregor Ropret nel terzo set quando il risultato era ancora in blilico. Il 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21) per la squadra di Grbic è comunque specchio fedele dei valori in campo. I polacchi ora guarderanno con trepidazione Italia-Francia per conoscere l'avversaria di sabato.