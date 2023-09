Europei Maschili: l'Italia doma la Francia, sabato finale con la Polonia

ROMA - Un’ Italia sontuosa , concentrata, capace di esprimere una pallavolo stellare, probabilmente la migliore versione della nostra nazionale in questo Europeo, supera in soli tre set 3-0 (25-21; 25-19; 25-23) un’ avversaria di grandissimo spessore come la Francia di Giani e conquista, per la gioia di 10000 spettatori, la finale dell’Europeo che sabato alle 21.15 la opporrà alla Polonia di Grbic, finale che ripete a campi invertiti quella mondiale di un anno fa. Stasera nei momenti più difficili i ragazzi di De Giorgi hanno sempre trovato la forza tecnica, fisica e mentale per dare il meglio di loro stessi e superare ogni ostacolo. La Francia di Giani non ha certo fatto la parte della vittima sacrificale, ha lottato, ha battuto bene, ha difeso ma alla fine si è arresa davanti ad un’Italia degna dei titoli Europeo e Mondiale che deteniamo. Il bello però deve ancora venire.

Per la semifinale De Giorgi, che deve rinunciare come previsto a Roberto Russo seduto comunque in panchina ed in via di guarigione, sceglie Giannelli in regia, Romanò opposto, Mosca (preferito a Sanguinetti) e Galassi centrali, Lavia e Michieletto di banda.

Andrea Giani risponde con Brizard al pallggio, Patry opposto, Chinenyeze e Le Goff centrali, Louati e Carle martelli, Grebennikov libero.

Inizio equilibrato, con attacchi e difese da ambo le parti. Brizard mette a segno un bell’ace (2-3) per i francesi ma Lavia riporta avanti l’Italia (4-3). Le due formazioni tengono bene il cambio palla (6-6), i ritmi sono alti fra due squadre forti. Break dei transalpini su un errore di Lavia, ma l’Italia risponde con un ace di Mosca (10-9) per noi. Una Pipe di Carle firma il nuovo sorpasso (10-11), Romanò la spara fuori e i francesi si prendono due punti di vantaggio (11-13). Mosca prende sempre maggiore sicurezza e, dopo una brutta ricezione azzurra, rimedia con un gran muro (14-15). Un sontuoso attacco di Lavia firma l’aggancio (15-15). Giani inserisce Clevenot per Carle, con il tentativo di migliorare una ricezione balbettante. Romanò ci porta avanti con una conclusione sul muro (17-16). Entra Ngapeth al servizio, mossa vincente perché Erwin firma subito un ace (17-18). De Giorgi risponde con Sbertoli sempre dai nove metre ed è altrettanto decisivo con una serie di ‘bombe’ che mettono in crisi i francesi. Romanò riporta gli azzurri in vantaggio (19-18) e Giannelli chiude di seconda un contrattacco (20-18), tocco intelligente di Lavia e l’Italia è a + 3 (21-18). Non ci fermiamo più Romanò scardina il muro avversario (22-18). Tillie spara a rete un servizio. È set point (24-20). Errore al servizio di Jouffroy e il primo set è nostro (25-21).

Si riparte con una grande difesa di Romanò e con un pallonetto di Giannelli, poi colpo chirurgico di Michieletto e una bomba di Romanò e siamo 3-0 ma è solo l’inizio. Ace di Brizard e Francia a -1 (4-3). Giannelli dimostra tutta la sua abilità da schiacciatore (7-4). Italia mostruosa nel contrattacco (10-6). Michieletto mette in crisi Patry e gli azzurri volano a + 5 (12-7). Lavia ancora ‘affonda’ Boyer con una bomba da seconda linea e siamo 13-7. Giani continua a ruotare tutti i suoi giocatori e la Francia ha un sussulto chiudendo uno scambio pazzesco con mille difese da una parte e dall’altre (13-9). Primo tempo di Chinenyeze, Francia a -3 (14-11). Servizio vincente di Boyer e blues più vicini (18-15). Rinaldi entra, piazza un gran servizio, Lavia lo finalizza (23-18), poi il figlio d’arte piazza un ace ed è set point (24-18). Ngapeth dai nove metri la scaglia fuori (25-19). Anche il secondo è nostro.