Qualificazioni Olimpiche:la Thailandia terza avversaria delle azzurre

LODZ (POLONIA)- Due belle vittorie nelle prime due partite, entrambe per 3-0 contro Corea del Sud e Slovenia, ma il cammino delle azzurre verso Parigi 2024 è ancora lungo. Le azzurre torneranno in campo domani a Lodz alle 14.30 per sfidare la Thailandia per continuare a mantenere il primato nella Pool C. Dopo la Thailandia, le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno, infatti, incrociare Colombia (20 settembre alle 11:30 su Sky Sport 1), Usa (22 settembre alle 20:45), Germania (23 settembre alle 20:45), e infine Polonia (24 settembre alle 20:30). Calendario intenso che inizia ad appassionare anche chi, dall’Italia, sta seguendo in tv le azzurre nel “road to Paris 24”. La sfida Italia-Slovenia, trasmessa in diretta ieri su Sk y Sport 1, ha infatti registrato 101.000 telespettatori di media.

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI-

« La Thailandia arriva a questo appuntamento con un’arma in più rappresentata dal ritorno della loro palleggiatrice storica. Detto questo però la cosa più importante quando si affronta questa nazionale è adattarsi al loro stile, piuttosto particolare, di gioco. In VNL ci riuscimmo abbastanza bene ma domani dovremo essere ancor più ordinati per contenere le loro combinazioni e per mettere in campo quello che di buono abbiamo già mostrato nelle prime due giornate qui a Lodz. Finora mi è piaciuta la qualità del nostro attacco soprattutto da posto 4 ed anche il lavoro sul centro della rete che però secondo me va sviluppato ulteriormente. Inoltre stiamo giocando imprimendo una buona pressione in battuta e a muro, due aspetti importanti del nostro gioco su cui dobbiamo continuare a spingere. Tutto il gruppo sta crescendo anche dal punto di vista del morale e questo sarà un aspetto importante da qui al termine del Pre-Olimpico perché solo con la serenità riusciremo ad affrontare nel migliore dei modi le difficoltà che sicuramente arriveranno nel corso del del torneo ».

LE PAROLE DI ANNA DANESI-

« Affronteremo una Thailandia che si è presentata a Lodz con la loro palleggiatrice di riferimento che io ritengo una delle migliori al mondo. Questo certamente avrà un impatto sul loro sistema che potrà essere leggermente diverso rispetto alla VNL. Dovremo quindi ristudiarle bene e soprattutto approcciare in maniera attenta ad una partita assolutamente da non sottovalutare. Stiamo giocando bene e mi auguro che la squadra continui così, sappiamo di avere un grande obiettivo davanti e quindi faremo di tutto per conquistare il pass per Parigi 24. Tan te partite così ravvicinate comunque rappresentano un’incognita per tutte le squadre: c’è bisogno di riposo per recuperare fisicamente tra una partita e l’altra ma anche di un minimo di svago mentale per rigenerare la testa che in queste situazioni può fare la differenza ancora più del solito ».

LE 14 DELLA THAILANDIA-

Palleggiatrici: 3. Guedpard Pornpun, 13. Tomkom Nootsara.



Opposti: 16. Kokram Pimpichaya, 21. Sooksod Thanacha.



Schiacciatrici: 1. Srithong Wipawee, 17. Janthawisut Sasipapron, 18. Kongyot Ajcharaporn, 19. Moksri Chatchu-On.



Centrali: 5. Nuekjang Thatdao, 12. Bamrungsuk Hattaya, 29. Thanapan Wimonrat, 99. Bundasak Jarasporn.



Liberi: 2. Pannoy Piyanut (C), 30. Nahuanong Jidapa.



C.T.: Danai Sriwacharamaytakul



I PRECEDENTI ITALIA-THAILANDIA



19 vittorie, 3 sconfitte, 22 match disputati

CALENDARIO COMPLETO E RISULTATI DELLA POOL C

Usa-Colombia 3-0 (25-12; 25-12; 25-13)

Germania-Thailandia 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)

Polonia-Slovenia



Italia-Corea del Sud 3-0 (25-11; 25-20; 25-17)

Germania-Colombia 3-1 (23-25; 28-26; 25-19; 25-14)

Usa-Thailandia 3-0 (25-13; 25-16; 25-18)

Polonia-Corea del Sud 3-1 (25-22; 24-26; 25-21; 25-9)



Italia-Slovenia 3-0 (25-15; 25-15; 25-17)

19/09 ore 11:30 Germania-Corea del Sud



19/09 ore 14:30 Italia-Thailandia (Sky Sport 1)

19/09 ore 17:30 Polonia-Colombia

19/09 ore 20:30 Usa-Slovenia



20/09 ore 11:30 Italia-Colombia (Sky Sport 1)

20/09 ore 14:30 Usa-Corea del Sud

20/09 ore 17:30 Polonia-Thailandia

20/09 ore 20:30 Germania-Slovenia

22/09 ore 11:30 Colombia-Corea del Sud

22/09 ore 14:30 Thailandia-Slovenia

22/09 ore 17:30 Polonia-Germania



22/09 ore 20:45 Italia-Usa

23/09 ore 11:30 Colombia-Slovenia

23/09 ore 14:30 Thailandia-Corea del Sud

23/09 ore 17:30 Polonia-Usa



23/09 ore 20:45 Italia-Germania

24/09 ore 11:30 Corea del Sud-Slovenia

24/09 ore 14:30 Thailandia-Colombia

24/09 ore 17:30 Usa-Germania



24/09 ore 20:30 Italia-Polonia



CLASSIFICA POOL C-

Usa 2V (6 punti), Italia 2V (6 punti), Polonia 2V (6 punti), Germania 2V (6 punti), Corea del Sud 0V (0 punti), Colombia 0V (0 punti), Thailandia 0V (0 punti), Slovenia 0V (0 punti).