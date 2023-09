Qualificazioni Olimpiche: Italia-Usa per il primato nella Pool C

LODZ (POLONIA)- Il momento decisivo del Torneo di Qualificazione Olimpica femminile è arrivato. Domani alle 20.45 la nazionale di Mazzanti, che guida la Pool C a punteggio pieno, sfiderà a Lodz l'altra capolista, gli Stati Uniti che, in virtù della sconfitta della Polonia per mano della Thailandia, potrebbe essere già decisiva per la qualificazione a Parigi 2024. Entrambe a punteggio pieno, le squadre di Mazzanti e Kiraly, avranno la chance di consolidare il primato. Chi vincerà potrà guardare con fiducia alle due successive sfide. Dopo la sfida con le statunitensi, Sylla e socie affronteranno Germania (sabato 23 settembre alle 20:45 in diretta Tv su Sky Sport Max) e Polonia (domenica 24 settembre alle 20:30 in diretta Tv su Sky Sport 1).

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI-



« Iniziamo con gli Stati Uniti un ciclo di tre partite che deciderà la qualificazione – ha esordito Mazzanti -. Sono una squadra molto solida, con uno stile di gioco ben marcato e una fase break molto rodata. Inoltre sono profondamente diverse da quelle affrontate nella prima Pool di VNL ad Antalya e pertanto sarà un impegno molto duro. Dovremo essere bravi in cambio palla attaccandoli nel modo giusto e poi sfruttare bene quelle situazioni del loro gioco che potrebbero essere sfruttate attraverso il nostro gioco. Penso che i risultati delle ultime ore non cambino granché perché dovremo continuare a spingere e scendere in campo per vincere a partire dalla sfida con gli Usa consapevole che sarà una grande partita. Quando si affrontano squadre forti e la posta in palio sale, è natur ale che si veda anche una pallavolo di maggiore qualità ».

LE PAROLE DI EKATERINA ANTROPOVA-

« Ci aspettano tre giornate molto complicate anche perché affronteremo tre grandi squadre in tre giorni consecutivi. Si parte con gli Stati Uniti e sono certa che sarà una partita certamente complicata ma che vedrà due grandi nazionali in campo che saranno pronte a dare grande spettacolo. Stiamo bene, stiamo gestendo bene il torneo che non è sicuramente semplice per via delle tante partite in pochi giorni, ma in generale la squadra sta bene ed è pronta per dare il massimo in questo forcing finale. Dal punto di vista personale sto bene, mi sento bene, credo che ci sia stata una buona distribuzione della fatica sfru ttando al massimo i pochi momenti di riposo concessici dal calendario. In definitiva posso affermare che stiamo bene e che ci sentiamo nelle condizioni migliori per andare all’assalto di queste ultime tre partite ».

LE 14 DEGLI USA-

Palleggiatrici: 7. Lauren Carlini, 28. Ashley Evans.



Opposti: 11. Andrea Drews, 12. Jordan Thompson.



Schiacciatrici: 5. Alexandra Frantti, 10. Jordan Larson, 22. Kathryn Plummer, 23. Kelsey Robinson-Cook, 27. Avery Skinner.



Centrali: 15. Haleigh Washinghton, 16. Dana Rettke, 24. Chiaka Ogbogu.



liberi: 4. Justine Wong-Orantes, 6. Morgan Hentz.



C.T.: Karch Kiraly.



I precedenti Italia-Usa

34 vittorie, 45 sconfitte, 79 match disputati

IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI DELLA POOL C-



Pool C (Lodz, Polonia)

Usa-Colombia 3-0 (25-12; 25-12; 25-13)

Germania-Thailandia 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)

Polonia-Slovenia



Italia-Corea del Sud 3-0 (25-11; 25-20; 25-17)

Germania-Colombia 3-1 (23-25; 28-26; 25-19; 25-14)

Usa-Thailandia 3-0 (25-13; 25-16; 25-18)

Polonia-Corea del Sud 3-1 (25-22; 24-26; 25-21; 25-9)



Italia-Slovenia 3-0 (25-15; 25-15; 25-17)

Germania-Corea del Sud 3-2 (25-13; 25-21; 23-25; 22-25; 15-7)



Italia-Thailandia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

Polonia-Colombia 3-0 (25-21; 25-21; 20-25; 25-13)

Usa-Slovenia 3-1 (25-13; 25-13; 20-25; 25-13)



Italia-Colombia 3-0 (25-15; 25-20; 25-20)

Usa-Corea del Sud 3-1 (20-25; 25-17; 25-19; 25-17)

Polonia-Thailandia 2-3 (18-25; 25-7; 22-25; 25-23; 12-15)

Germania-Slovenia 3-2 (17-25; 25-21; 19-25; 25-16; 15-12)

22/09 ore 11:30 Colombia-Corea del Sud

22/09 ore 14:30 Thailandia-Slovenia

22/09 ore 17:30 Polonia-Germania



22/09 ore 20:45 Italia-Usa (Sky Sport 1)

23/09 ore 11:30 Colombia-Slovenia

23/09 ore 14:30 Thailandia-Corea del Sud

23/09 ore 17:30 Polonia-Usa



23/09 ore 20:45 Italia-Germania (Sky Sport Max)

24/09 ore 11:30 Corea del Sud-Slovenia

24/09 ore 14:30 Thailandia-Colombia

24/09 ore 17:30 Usa-Germania



24/09 ore 20:30 Italia-Polonia (Sky Sport 1)

LA CLASSIFICA DELLA POOL C-

Italia 4V (12 punti), Usa 4V (12 punti), Germania 4V (10 punti), Polonia 3V (10 punti), Thailandia 1V (2 punti), Corea del Sud 0V (1 punti), Slovenia 0V (1 punti), Colombia 0V (0 punti).