Qualificazioni Olimpiche: la nazionale di De Giorgi in Brasile

VENEZIA- L'Italia di De Giorgi sta in queste ore volando verso il Brasile dove a Rio De Janeiro giocherà dal 30 settembre all'8 ottobre per conquistare il pass per il torneo Olimpico di Parigi 2024. Novità dell'ultim'ora la convocazione del centrale della Rana Verona Lorenzo Fantasia che prende il posto di Roberto Russo, ancora sufferente dell'infortunio subito nel corso dei Campionati Europei.