Qualificazioni Olimpiche: per gli azzurri seconda vittoria, battuto il Qatar

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Nessun problema per la nazionale di Ferdinando De Giorgi nella seconda partita della Pool A delle qualificazioni Olimpiche in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Gli azzurri hanno superato in scioltezza, per 3-0 (25-19, 25-20, 25-19), il Qatar conquistando il secondo successo in altrettante partite dell'impegnativo torneo. La caratura tecnica degli avversari non poteva costituire un ostacolo probante per la nostra nazionale che ha centrato l'obiettivo con il minimo sforzo.

Giannelli e compagni sono stati bravi a fare loro il match gestendo con sicurezza ogni fase di gioco.

Importante è stato comunque ottenere la vittoria e quindi punti preziosi a caccia di un posto tra le prime due di un raggruppamento che come preannunciato alla vigilia si sta dimostrando equilibrato con nessuna delle squadre intenzionata a cedere facilmente il passo.

Per ciò che riguarda la gara, l’Italia è stata schierata con la stessa formazione di ieri che ha previsto la diagonale Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Galassi centrali, Michieletto e Lavia gli schiacciatori con Balaso libero.

Qatar con Milos palleggiatore, Mubarak opposto, Renan e Raimi schiacciatori, Pape e Belal centrali e Naji libero.

Già nel primo set, con il punteggio acquisito sul 22-17 in favore degli azzurri, De Giorgi ha concesso minuti in campo a Rinaldi subentrato a Lavia. Per ciò che riguarda la cronaca, Giannelli e compagni sono stati bravi ad amministrare la situazione generale portandosi sull’1-0 grazie al 25-19 conclusivo ottenuto senza particolari sussulti.

Nella seconda frazione ancora Rinaldi in campo con le squadre vicine nel punteggio fino all’11-10, momento in cui gli azzurri hanno piazzato un break valso il +4 (15-11); vantaggio poi amministrato seppur con qualche sbavatura fino al 25-20 che ha decretato il 2-0.

Nel terzo e ultimo set De Giorgi ha confermato gli stessi uomini che hanno gestito il loro margine di vantaggio (+6 sul 14-8) dopo l’iniziale equilibrio fino al 25-19 conclusivo nonostante qualche incertezza.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Michieletto (Italia)- « Ogni partita ha una storia a sé e in questo torneo sappiamo che la cosa principale è vincerne il maggior numero possibile. Sapevamo che in questa pool l’equilibrio l’avrebbe fatto da padrone e soprattutto arrivati a questo punto, di una stagione così lunga e dopo tante partite giocate, è normale essere un po’ stanchi. In questa fase dell’anno il livello tra le squadre si assottiglia e la differenza la fanno i dettagli. Ogni partita sarà complicata e noi dobbiamo farci trovare pronti perché questo è un torneo davvero molto importante. Ora arriveranno squadre più attrezzate, ma un passo alla volta, domani riposiamo, poi penseremo al prossimo avversario ».

Yuri Romano (Italia)- « Siamo molto contenti per la vittoria perché è ciò che più conta in questa manifestazione. Per ciò che riguarda la partita probabilmente saremmo dovuti essere un po’ più continui e sicuramente dovremo lavorare su questo tema. La pool è equilibrata e questo paradossalmente può essere un aspetto positivo; di certo noi dobbiamo fare il nostro e cercare di vincere il maggior numero di gare possibile. C’è tanta stanchezza e si sente, ma c’è anche la volontà e la consapevolezza di voler raggiungere un grande obiettivo che è l’Olimpiade, un grande sogno che vogliamo conquistare ».

IL TABELLINO-

ITALIA-QATAR 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

ITALIA: Michieletto 15, Giannelli 5, Balaso (L), Sbertoli, Galassi 9, Lavia 1, Romanò 7, Rinaldi 10, Bovolenta, Sanguinetti 3, N.E. : Cortesia, Scanferla, Bottolo, Mosca. All. De Giorgi.

QATAR: Diagne 8, Renan, Georgiev, Abunabot 1, Widatalla 1, Stevanovic 1, Osman 1, Vasic 5, Hammad 9, Wadidie 9, Naji (L). N.E. Jamal (L), Abdelwahab, Bakry. All. Soto.

ARBITRI: Kandil (Egitto) e Cespedes Lassi (Rep.Dominicana).

Durata set: 21’, 28’, 24’ Tot: 73’

Italia: a 2 bs 17 mv 8 et 22



Qatar: a 2 bs 15 mv 5 et 25

Calendario e risultati della Pool A-



30 settembre



Brasile – Qatar: 3-0 (25-16, 25-19, 26-24)



Italia - Repubblica Ceca: 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19)



Iran - Germania: 1-3 (22-25, 25-22, 16-25, 21-25)



1 ottobre



Cuba – Ucraina: 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)



Brasile – Repubblica Ceca: 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 21-25, 16-14)



Cuba – Germania: 1-3 (25-21, 14-25, 22-25, 15-25)



Italia – Qatar: 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)



2 ottobre



ore 1.30 Iran – Ucraina



3 ottobre



ore 15 Iran – Qatar



ore 18:30 Cuba - Repubblica Ceca



ore 22 Italia – Ucraina



4 ottobre



ore 1:30 Brasile – Germania



ore 15 Iran - Repubblica Ceca



ore 18:30 Italia – Germania



ore 22 Cuba – Qatar



5 ottobre



ore 1:30 Brasile – Ucraina



6 ottobre



ore 15 Brasile – Cuba



ore 18:30 Italia – Iran



ore 22 Ucraina – Qatar



7 ottobre



ore 1:30 Germania – Repubblica Ceca



ore 15 Brasile – Iran



ore 18:30 Italia – Cuba



ore 22 Ucraina – Repubblica Ceca



8 ottobre



ore 1:30 Germania - Qatar



ore 15 Brasile – Italia



ore 18:30 Iran – Cuba



ore 22 Ucraina – Germania



9 ottobre



ore 1:30 Repubblica Ceca – Qatar

La classifica della Pool A-

Italia 6 (2 V), Germania 6 (2 V), Brasile 5 (2 V), Cuba 3 (1 V), Repubblica Ceca 1 (0 V), Iran 0 (0 V), Qatar 0 (0 V), Ucraina 0 (0 V).