Qualificazioni Olimpiche: riscatto azzurro contro l'Iran

De Giorgi ha cambiato qualcosa nella formazione iniziale inserendo Sbertoli al posto di Giannelli in palleggio e Rinaldi al posto di Lavia come schiacciatore. Per il resto solito schieramento con Romanò opposto, Michieletto altro martello, Galassi e Sanguinetti centrali, Balaso libero.

L’Iran, che ne frattempo ha dovuto fare i conti con le dimissioni del suo commissario tecnico Behrouz Ataei e che dunque sarà guidato dal suo vice Alireza Toko Kian, è stato schierato con Javad in palleggio, Kazemi opposto, Jelveh e Mohammad centrali, Esfandiar e Nasri schiacciatori, Hazrat libero.

Nel primo set la partenza degli azzurri è lanciata (6-1, 10-3) ma nonostante l’ottimo vantaggio accumulato con il passare dei minuti anziché prendere coraggio, i ragazzi di De Giorgi hanno commesso qualche errore di troppo che ha finito per condizionare l’andamento di un parziale che sembrava essere a senso unico. Ciò che ne è derivata è stata una inaspettata parità sul 21-21, ma fortunatamente gli azzurri si sono ricompattati nel momento più difficile e sono riusciti a fare proprio il set sul 25-22.

Secondo set molto simile al primo, con gli azzurri subito avanti (10-3, 13-7), ma poi causa una serie di errori parità raggiunta dagli iraniani prima sul 13-13 e poi sul 16-16 prima addirittura del vantaggio iraniano arrivato sul 17-16 (prima volta avanti nel match). Le squadre hanno continuato a darsi battaglia (21-21) fino alle battute conclusive quando tre muri consecutivi di Rinaldi hanno piazzato il break rivelatosi decisivo: 25-22 e 2-0 ancora con Rinaldi protagonista autore del punto conclusivo.

Nel terzo, iraniani decisi a non cedere il passo tanto facilmente e gara davvero combattuta fino alle battute conclusive (19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23) quando gli azzurri sono riusciti a fa loro set e match.

IL TABELLINO-

ITALIA-IRAN: 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

ITALIA: Rinaldi 15, Michieletto 10, Sanguinetti 3, Romanò 11, Rinaldi 15, Galassi 7, Balaso (L). Giannelli, Mosca 6. N.e: Bottolo, Lavia, Bovolenta, Cortesia, Scanferla (L). All. De Giorgi

IRAN: Jelveh 4, Kazemi 14, Esfandiar 5, Javad 4, Mohammad 2, Nasri 10, Hazrat (L). Amin, Vadi, Hossein 2. N.e: Salehi, Mousavi, Salehi A., Shahrooz. All. Alireza

ARBITRI: Macias (MEX), Simonovic (SUI)

Durata set: 26’, 28’, 27’. Tot: 81’

Italia: 4 a, 18 bs, 13 mv, 25 et.

Iran: 2 a, 14 bs, 6 mv, 23 e