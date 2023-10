Italia-Lituania aprirà gli Europei di Sitting Volley

Domenica 8 ottobre, cerimonia di apertura della manifestazione con le 22 squadre, 12 maschili e 10 femminili che sfileranno alle ore 17.30 nelle vie del centro cittadino di Caorle per la Cerimonia di apertura.

La Nazionale maschile guidata in panchina da Alizera Moameri, che sarà la prima a scendere in campo, si appresta a vivere questa importante manifestazione con tanta voglia di fare bene e dimostrare il proprio valore.

L’Italia per la prima fase a gironi inserita nella Pool A affronterà nell’ordine: Lituania (9/10 ore 17.45), Croazia (10/10 ore 15.45), Polonia (11/10 ore 9.15), Slovenia (11/10 ore 17.45), Bosnia ed Erzegovina (12/10 ore 17.45). La Bosnia ed Erzegovina, terza ai Giochi Olimpici di Tokyo, è la squadra più titolata della rassegna continentale con dieci titoli conquistati ai Campionati Europei.

Nell’altro girone (Pool B) si sfideranno invece Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria e Lettonia.

Le parole del tecnico Alireza Moameri-

« Nell’ultimo europeo giocato in Turchia nel 2021 l'Italia ha chiuso al tredicesimo posto, quindi il nostro primo obiettivo è migliorare quanto fatto due anni fa. Vogliamo entrare tra le prime otto di questo Campionato Europeo e quindi dovremo centrare almeno due vittorie nella prima fase a gironi. In Europa abbiamo delle squadre top come la Bosnia ed Erzegovina, Germania e Ucraina. Su un gradino più sotto ci sono, invece, formazioni come l’Italia, l’Ungheria e la Francia. Dovremo essere bravi a raccogliere punti e vittorie nel nostro girone contro Lituania, Croazia e Slovenia. La Federazione Italiana Pallavolo ha investito molto negli ultimi anni nella disciplina del sitting volley cercando di farla conoscere verso un pubblico più ampio e parallelamente avvicinare le persone con disabilità alla pratica sportiva. Spero che dopo questi Campionati Europei organizzati in Italia sempre più persone con mobilità ridotta si possano avvicinare a questo sport così da ampliare anche la base di praticanti e in futuro essere convocati magari anche in Nazionale ».

Le parole del capitano Federico Ripani-

« Arriviamo molto carichi a questi Campionati Europei, faccio parte della Nazionale fin dalla prima partecipazione europea dell’Italia a Warendorf nel 2015 e devo dire che vedo questo gruppo più pronto che mai. Il nostro primo obiettivo in questa manifestazione è sicuramente arrivare tra le prime otto ed è un traguardo alla nostra portata. Abbiamo lavorato tanto questa estate per arrivare nel migliore dei modi e speriamo che il campo ci darà ragione. Nel nostro girone ci sono squadre come Lituania e Slovenia che sono al nostro stesso livello, con loro quindi dovremo cercare di vincere. Su un gradino più alto c’è la Polonia, che è una bella squadra ma non imbattibile. C’è poi la Bosnia che è indubbiamente la formazione più forte, ma venderemo cara la pelle anche contro di loro. I tanti tornei a cui abbiamo partecipato in questi ultimi mesi ci hanno permesso di affrontare avversari diversi e di crescere man mano. Siamo cresciuti tanto anche caratterialmente migliorando l’approccio generale alle gare. Ho la pelle d’oca al solo pensiero di poter giocare un altro europeo con l’Italia. Come detto prima nel 2015 ero il “cucciolo” del gruppo, ora invece sono il capitato e questo mi riempie di orgoglio. Nel corso degli anni, anche grazie al contributo del nostro allenatore Moameri, siamo migliorati tantissimo e la rosa è sempre più giovane e promettente. Giochiamo in Italia e quindi abbiamo uno stimolo ancora maggiore, vogliamo scendere in campo determinati e dimostrare tutto il nostro valore ».