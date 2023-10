Super Italia femminile contro la Turchia

Una vittoria mai in discussione per la nazionale italiana guidata in panchina dal CT Amauri Ribeiro. Le azzurre hanno dominato anche grazie a un ottimo rendimento in battuta (33 ace in totale al termine del match).

Miglior realizzatrice dell’incontro è stata Francesca Bosio con 15 punti messi a segno.

Domani l’Italia tornerà nuovamente in campo per affrontare alle ore 19 la Croazia nel secondo match della rassegna continentale in corso di svolgimento a Caorle.

Tornando alla gara di oggi, nel primo set le azzurre sono partite subito forte facendo un vuoto tra sé e le avversarie (13-0). Bosio e compagne hanno continuato a tenere il passo e hanno chiuso il set in soli 11 minuti con il punteggio di (25-2).

Nel secondo il copione non è cambiato anche se la Turchia in qualche modo ha tentato di tenere il passo dell’Italia. Le azzurre da parte loro hanno continuato a macinare punti fino a quando un ace di Flavia Barigelli ha fissato il punteggio sul (25-6).

Tutto facile per le azzurre anche nel terzo set che da subito sono riuscite a imporre il proprio gioco e non hanno mai permesso alle avversarie di entrare veramente in partita (25-5).

I PROTAGONISTI-

« Siamo partite molto cariche, con grande entusiasmo e voglia di vincere e così è stato. Lo abbiamo fatto e siamo contente di questa vittoria e cariche per la prossima partita sperando di ottenere lo stesso risultato. L'entusiasmo di giocare una competizione importante in Italia, dopo averlo fatto in altre parti del mondo, è tanto. È bello giocare in casa, l'affetto è tanto, verranno a vederci i nostri familiari e amici che ci daranno una carica in più.

Nella partita di domani contro la Croazia non dovremo farci sorprendere. Noi saremo come sempre cariche e pronte per una nuova battaglia ».

IL TABELLINO-



ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

ITALIA: Battaglia 4, Ceccatelli 11, Bellandi 3, Bosio 12, Pedrelli 3, Cirelli 7, Biasi (L). Barigelli 5, Desini 5, Aringhieri 9, Spediacci (L), Moggio 3. All. Ribeiro

TURCHIA: Celik, Oruc 1, Hos, Akcakaya 3, Ozcelik, Gorgulu, Kendier 2, Acar (L). Genc 1, Cetinkaya, Kidil, Toklu. N.e. Egilmez. All. Sevim

ARBITRI: Ehteshami Fard, Tirsel



DURATA SET: 11', 13', 13' Tot: 37'



ITALIA: 33 a, 2 bs, 3 mv, 6 et



TURCHIA: 1 a, 1 bs, 3 mv, 13 et

IL CALENDARIO E RISULTATI DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia.

Pool B: Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool A – Germania-Croazia 3-0 (25-8, 25-3, 25-8)

Pool B – Ucraina-Polonia 3-0 (27-25, 25-16, 25-15)

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Gran Bretagna 3-0 (25-12, 25-5, 25-11)

Ore 19.00 – Pool A – Italia-Turchia 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

Martedì 10 ottobre 2023

Ore 9.30 – Pool B – Ucraina-Francia

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Ungheria

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Polonia

Ore 19.00 – Pool A – Italia-Croazia

Mercoledì 11 ottobre 2023

Ore 9.30 – Pool B – Gran Bretagna-Francia

Ore 12.00 – Pool A – Turchia-Ungheria

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Ucraina

Ore 19.00 – Pool A – Italia-Germania

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool A – Ungheria-Croazia

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Polonia

Ore 11.45 – Pool B – Ucraina-Gran Bretagna

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Turchia

Ore 18.15 – Pool B – Francia-Slovenia

Ore 19.00 – Pool A – Ungheria-Italia

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– A3-B2

Ore 18.00 – QF2 – A2-B3

Ore 18.15 – QF3 – A1-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-B1

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto